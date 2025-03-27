"Три года разлуки": известный певец растрогал сеть встречей с бабушкой, которая выехала из оккупации
- Известный украинский исполнитель Дмитрий Волканов воссоединился с бабушкой, которая жила почти три года в оккупированном Бердянске.
- Певец встретил бабушку с букетом цветов на вокзале, где не смог сдержать слезы радости.
Известный украинский исполнитель Дмитрий Волканов воссоединился с бабушкой, которая почти три года жила в оккупированном Бердянске. Ранее мама артиста уже смогла выехать из оккупации, и наконец это удалось сделать и бабушке.
Их трогательную встречу на вокзале артист опубликовал в социальных сетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.
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В ролике видно эмоциональный момент воссоединения: певец встретил бабушку с букетом цветов, не сдерживая слез.
Волканов рассказал о сложном пути своей бабушки для возвращения в Украину. Женщина в возрасте почти 70 лет преодолела более 18-часовые ожидания на границах и почти четырехдневную дорогу в автобусе через три страны.
Более трех лет прошло с того дня, когда мы виделись в последний раз. У нас забрали такую возможность, у нас забрали дом... Три года звонков, плохая связь, отсутствие в сети неделями. И вот тот момент, когда жажда жизни и свободы побеждает,
– отметил Дмитрий.
Фанаты активно поддержали артиста в комментариях, отмечая, что воссоединение семей – это большое счастье для украинцев в сложное время.
- "Реву. Как я хочу, чтобы все семьи снова были вместе! Чтобы наши родные люди были в безопасности и при упоминании дома все украинцы больше не плакали, а счастливо улыбались";
- "Как это прекрасно встречать родных сердцу и душе людей. Радуюсь вместе с вами";
- "Такие счастливые, бабушка может гордиться своим внуком";
- "Божечки, какое счастье! Бабушке крепкого здоровья и долгих лет жизни";
- "Как трогательно. Искренне радуюсь за вас".
Что известно о Дмитрии Волканове
- Он начал свой творческий путь как участник шоубалета Верки Сердючки.
- Потом Дмитрий принял участие в девятом сезоне шоу "Х-Фактор", где был подопечным Андрея Данилко.
Заметим, на днях Андрей Данилко рассказал, как познакомился с Parfeniuk.
- С началом полномасштабной войны Волканов покинул коллектив Верки Сердючки. Он переехал из Киева во Львов и временно работал в сфере обслуживания. После короткого возвращения в балет артист окончательно решил начать сольную карьеру.
- Теперь он выступает под псевдонимом Volkanov.
- Творческий багаж исполнителя включает такие популярные песни: "#ЯПОВЕРНУСЬ", "Нарисую", "Ради тебя", "Я на Жигулях" и многие другие.