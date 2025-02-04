В самый важный момент: с Бейонсе случился неприятный конфуз на сцене Грэмми-2025

На Грэмми-2025 Бейонсе одержала долгожданную победу в номинации "Альбом года". Но когда звезда вышла на сцену получать золотую статуэтку, с ней случился конфуз.

67-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми не обошлась без скандалов и курьезных моментов. Один из них произошел с Бейонсе, пишет 24 Канал.

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Певица, которая является самой титулованной звездой в истории Грэмми, получила важнейшую награду – "Альбом года".

Во время вручения золотой статуэтки Бейонсе вышла на сцену в изысканном золотом платье Schiaparelli с бисером и глубоким декольте на тонких бретелях, что подчеркивало ее фигуру. Однако произошел конфуз: косточки бюстгальтера, которые поддерживали грудь, вылезли наружу. Скорее всего, это вызвало дискомфорт и для самой певицы в самый важный момент.



Бейонсе / Фото Getty Images

Фотографы подловили этот момент, а модные критики и поклонники не могли не обсудить это в сети. Впрочем, подобные ситуации могут случиться с каждым.

Чем еще запомнилось Грэмми-2025

67-я церемония вручения премии Грэмми состоялась в Лос-Анджелесе 2 февраля. Больше всего золотых статуэток забрал американский рэпер Кендрик Ламар, который также получил одну из важнейших наград "Песня года". По несколько наград получили Сабрина Карпентер и Charli xcx.

Билли Айлиш, которая была одной из лидеров по количеству номинаций, не выиграла ни одного Грэмми.

Не обошлось и без скандала: Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори появились на красной дорожке премии. Модель полностью обнажилась перед фотографами, позируя только в прозрачном платье.