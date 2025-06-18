Александр Волошин пообщался с поклонниками в инстаграм-сториз, передает Show 24. Он заявил, что живет одним днем и не задумывается о будущем.

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Блогер пока не планирует возвращаться в Украину. Однако хотел бы это сделать при возможности.

Стараюсь ничего не планировать. Живу одним днем. Если когда-то выпадет такая возможность, то охотно бы вернулся,

– заявил Волошин.



Волошин об Украине / Фото из инстаграм-сториз

Также у Александра спросили, какой деятельностью он сейчас зарабатывает на жизнь. Сейчас блогер не работает и живет на свою финансовую подушку, однако уже ищет определенную сферу.

"Я очень много работал последние 10 лет, поэтому жить жизнь есть за что. Я уже говорил, что мне не нужно много средств для того, чтобы комфортно жить. По крайней мере не нужно много по моим прошлым меркам. Но в целом сейчас рассматриваю, какому делу посвятить свое время, потому что не работать вообще – з*лупа", – сказал Волошин.



Волошин о заработках / Фото из инстаграм-сториз

Что известно о выезде Волошина из Украины