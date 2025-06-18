Олександр Волошин поспілкувався з шанувальниками в інстаграм-сторіз, передає Show 24. Він заявив, що живе одним днем і не замислюється про майбутнє.

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Блогер наразі не планує повертатися до України. Однак хотів би це зробити за можливості.

Намагаюся нічого не планувати. Живу одним днем. Якщо колись випаде така змога, то залюбки б повернувся,

– заявив Волошин.



Волошин про Україну / Фото з інстаграм-сторіз

Також в Олександра запитали, якою діяльністю він зараз заробляє на життя. Наразі блогер не працює і живе на свою фінансову подушку, однак вже шукає певну сферу.

"Я дуже багато працював останні 10 років, тому жити життя є за що. Я вже казав, що мені не потрібно багато коштів для того, щоб комфортно жити. Принаймні не потрібно багато по моїх минулих мірках. Але в цілому зараз розглядаю, якій справі присвятити свій час, тому що не працювати взагалі – з*лупа", – сказав Волошин.



Волошин про заробітки / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про виїзд Волошина з України