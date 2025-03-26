На фронте погиб Богдан Немцов – бывший музыкант симфонического оркестра Запорожской филармонии
- На войне погиб Богдан Немцов, бывший музыкант Запорожской областной филармонии, ему было 32 года.
- О гибели Немцова сообщила директор филармонии Ирина Конарева.
На войне погиб Богдан Немцов – бывший музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии. Украинскому защитнику было 32 года.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила директор филармонии Ирина Конарева, передает Show 24. По словам женщины, Богдан Немцов погиб 18 марта 2025 года.
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Боль... Богдан Немцов... 15.10.1992 - 18.03.2025. Погиб бывший музыкант академического симфонического оркестра Запорожской филармонии. Светлая память и безграничная благодарность за защиту,
– написала Конарева.
В комментариях под сообщением люди выражают соболезнования родным Богдана.
Как пишет "Укринформ", Богдан Немцов родился в городе Марганец, Днепропетровской области. Он получил образование в Днепровской академии музыки.
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