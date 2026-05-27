Это было неожиданно, – возлюбленный Наталки Денисенко раскрыл, почему его освободили от службы

Наталка Денисенко и ее бойфренд Юрий Савранский недавно вернулись с отдыха на Тенерифе. Тогда у многих подписчиков пары появился вопрос, как Савранский выехал за границу.

Манекенщик Юрий Савранский рассказал, что имеет право выезжать, ведь его освободили от службы еще задолго до начала войны. Он поделился деталями в комментарии "ТСН. Гламур".

Юрий Савранский рассказал, что поступал в военное высшее учебное заведение. Это было еще до 2014 года, поэтому он принимал решение по зову сердца.

"Это для меня такая, не очень приятная история, потому что я имею военное образование. Я поступал в вуз по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья. Это для меня была неожиданная новость, потому что у меня были определенные планы", – признался любимый Денисенко.



Денисенко и Савранский на отдыхе

Мужчина добавил, что не будет вдаваться в детали. Но рассказал, что во время медицинской комиссии у него обнаружили болезнь.

Я не хочу освещать, но если коротко, то на медкомиссии у меня нашли врожденную болезнь. Эта тема для меня болезненная, потому что у меня были планы. Но у меня есть законные основания выезжать,

– сказал Савранский.

Что следует знать об отношениях пары?

О новом романе Наталки Денисенко начали сплетничать после развода с Андреем Фединчиком. Когда актриса подтвердила разрыв брака, Юрий Савранский публично признался ей в любви.

Сейчас пара не спешит жить вместе, но они много времени проводят в одной компании. В частности, недавно они побывали в романтическом отпуске на Тенерифе.

Наталка Денисенко воспитывает сына от предыдущего брака, у Савранского также есть сын и дочь.