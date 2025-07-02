Группа BTS возвращается на сцену: когда фанам ждать новый альбом и тур
- Группа BTS анонсировала новый альбом на весну 2026 года и мировой тур, который станет первым после перерыва из-за военной службы.
- Участники группы отправятся в США для работы над новой музыкой, а новый альбом будет отражать мысли каждого артиста.
Популярная южнокорейская группа BTS подводила свое возвращение на сцену, которого с нетерпением ждали поклонники. В следующем году артисты планируют отправиться в тур и выпустить новый альбом.
Участники группы объявили новость во время первой совместной трансляции, которые состоялась после завершения обязательной военной службы. В этом месяце артисты отправятся в США, чтобы работать над новой музыкой, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.
Не пропустите Скандал на фестивале: известная британская группа призвала к насилию прямо со сцены
Один из участников группы BTS, Чимин, заявил, что выход нового альбома запланирован на весну 2026 года.
Мы также планируем мировой тур вместе с альбомом. Мы посетим фанатов по всему миру, поэтому надеемся, что вы так же взволнованы, как и мы,
– сказали артисты.
Это будет первый мировой тур BTS после Permission to Dance on Stage, который завершился в 2022 году. А вот новый альбом, который должен выйти в следующем году, – первый полноформатный релиз коллектива с 2020 года.
Заметим, что группа приостановила свою карьеру в 2022 году, ведь ее участники должны были пройти военную службу, которая является обязательной в Южной Корее и длится около двух лет.
Согласно заявлению группы, новый альбом "будет отражать мысли и идеи каждого участника". Артисты добавили, что подходят к этой работе "с тем же настроением, который имели, когда только начинали".
Ранее мы писали о возвращении RM и V из армии. Поклонники встречали артистов возле военной базы. Последним участником группы BTS, который завершил военную службу в прошлом месяце, стал Шуга.