"Хейтеры мозг выели": Астафьева после скандала с Радиодиктантом сбежала на отдых

Видео с Астафьевой Красько опубликовал в TikTok. В кадре певица держит найденный гриб, а ее приятель комментирует их досуг.

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После диктантов можно и грибочки пособрать. Эти хейтеры мозги все выели, но грибочек красивый– говорит Алексей за кадром.

Даша улыбается, соглашается со словами "Красивый" и целует свою находку. На фотографиях из поездки также можно увидеть маму артистки Ирину.

Сбор грибов – давнее увлечение Астафьевой. Она неоднократно делилась результатами лесных прогулок и рассказывала, что такие занятия помогают ей восстанавливать силы. В октябре этого года певица уже ездила в Черниговскую область с мамой и Красько, откуда они вернулись с полными корзинами белых грибов.

Напомним, приглашение Даши прочитать радиодиктант вызвало споры в социальных сетях. Часть пользователей критиковала выбор организаторов, упоминая ее работу с Playboy и предыдущее общение на русском языке.

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Еще до эфира Астафьева ответила на упреки и напомнила о своем опыте озвучивания книг.

Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда– написала она.

Радиодиктант состоялся 27 октября. Текст писателя и ветерана Артура Дроня "Письмо, которое не заканчивается" читали Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.

После трансляции Даша снова обратилась к критикам, процитировав песню "Учительница", которую исполняла с группой "Курган & Agregat": "Хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел".