"Хейтери мозок виїли": Астаф'єва після скандалу з Радіодиктантом втекла на відпочинок

Відео з Астаф'євою Красько опублікував у TikTok. У кадрі співачка тримає знайдений гриб, а її приятель коментує їхнє дозвілля.

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Після диктантів можна й грибочки позбирать. Ті хейтери всі мозг виїли, але грибочок красивий– говорить Олексій за кадром.

Даша усміхається, погоджується зі словами "Красивий" і цілує свою знахідку. На фотографіях із поїздки також можна побачити маму артистки Ірину.

Збирання грибів – давнє захоплення Астаф'євої. Вона неодноразово ділилася результатами лісових прогулянок і розповідала, що такі заняття допомагають їй відновлюватися. Цього жовтня співачка вже їздила на Чернігівщину з мамою та Краськом, звідки вони повернулися з повними кошиками білих грибів.

Нагадаємо, запрошення Даші читати Радіодиктант спричинило суперечки в соцмережах. Частина користувачів критикувала вибір організаторів, згадуючи її роботу з Playboy та попереднє спілкування російською мовою.

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Ще до ефіру Астаф'єва відповіла на закиди й нагадала про свій досвід озвучування книжок.

Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду– написала вона.

Радіодиктант відбувся 27 жовтня. Текст письменника й ветерана Артура Дроня "Лист, який не закінчується" читали Астаф'єва та вчитель української мови й літератури Артур Пройдаков.

Після трансляції Даша знову звернулася до критиків, процитувавши пісню "Вчителька", яку виконувала з гуртом "Курган & Agregat": "Хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов".