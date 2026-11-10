До сих пор трудно поверить, – Даша Астафьева не сдерживала эмоций после вручения государственной награды

Артистка поделилась своими эмоциями по поводу этого достижения в инстаграме. Она опубликовала видео с церемонии награждения и призналась, что награда имеет для нее особое значение.

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Мне вручили орден княгини Ольги. До сих пор трудно поверить, что это произошло. Для меня это большая честь и в то же время очень трогательный момент. Особенно ценно получать такое признание за дело, которому отдаешь столько времени, сил и любви– написала Дарья.

Отметим, что знаменитость наградили не только за творчество, но и за создание популярного книжного приложения UnderBooks. Астафьева подчеркнула, что воспринимает этот орден как совместное достижение своей команды и всех, кто интересуется украинской литературой.

Сегодня украинские женщины делают невероятно много в сфере культуры, образования, волонтерства и в своих семьях. Каждая по-своему вносит вклад в жизнь страны, поддерживает других и помогает нам двигаться вперед. Мне хочется, чтобы об этих достижениях говорили чаще, чтобы женский труд замечали, ценили и отмечали– написала звезда.

Помимо Астафьевой, награду из рук главы государства получил и фронтмен группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя. Он уже похвастался наградой в своих соцсетях.