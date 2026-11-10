Досі важко повірити, – Даша Астаф'єва не стримувала емоцій після вручення державної нагороди

Своїми емоціями від цього досягнення артистка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала відео з церемонії нагородження та зізналася, що відзнака має для неї особливе значення.

Adv

популярні відео

Мені вручили орден княгині Ольги. І досі важко повірити, що це сталося. Для мене це велика честь і водночас дуже зворушливий момент. Особливо цінно отримувати таке визнання за справу, якій віддаєш стільки часу, сил і любові– написала Дар'я.

Зауважимо, що знаменитість нагородили не лише за творчість, а й за створення популярного книжкового застосунку UnderBooks. Астаф'єва наголосила, що сприймає цей орден як спільне досягнення своєї команди та всіх, хто слухає українську літературу.

Сьогодні українські жінки роблять неймовірно багато у культурі, освіті, волонтерстві та своїх родинах. Кожна по-своєму робить внесок у життя країни, підтримує інших і допомагає нам рухатися вперед. Мені хочеться, щоб про ці досягнення говорили частіше, щоб жіночу працю помічали, цінували й відзначали– написала зірка.

Окрім Астаф'євої, нагороду з рук глави держави отримав і фронтмен гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя. Він вже похвалився відзнакою у своїх соцмережах.