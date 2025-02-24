На фоне слухов о воссоединении с Добрыниным: Даша Квиткова призналась, свободно ли ее сердце

В сети не утихают обсуждения о личной жизни известного блогера Даши Квитковой. Следовательно, она высказалась о романтических отношениях в своей жизни.

Знаменитость отметила, что "счастлива и у нее все хорошо". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Квитковой.

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Так, недавно Даша отвечала на вопросы от своих подписчиков в инстаграме. Среди самых распространенных были об отношениях знаменитости.

Я очень не хочу разбрасываться словами, но все, что вам нужно сейчас знать – это то, что я счастлива и у меня все хорошо. У меня были разные этапы и ситуации за это время, но они не стоят внимания. Я обязательно "что-то" расскажу, когда мне действительно будет, что рассказать,

– подчеркнула инфлюенсерка.



Даша Квиткова высказалась о том, находится ли сейчас в отношениях / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в 2023 году Даша Квиткова развелась с ведущим Никитой Добрыниным, от которого родила сына Льва. На днях блогерша призналась, готова ли сойтись с бывшим мужем.