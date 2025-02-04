Самоубийство дочери и поддержка жены: всплыли новые шокирующие факты в деле Билоуса

Бывшая работница Молодого театра раскрыла новые детали относительно Андрея Белоуса, который сейчас находится в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В частности, она рассказала о самоубийстве 13-летней дочери преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и объяснила, почему молчит его жена.

Также экс-сотрудница призналась, чувствовала ли на себе сексуальные домогательства и рассказала о психологическом прессинге от режиссера. Сообщает 24 Канал со ссылкой на TSN.ua.

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Так, бывшая работница театра сообщила, что чувствовала значительное психологическое давление на своем рабочем месте, однако лично не испытывала сексуальных домогательств.

После работы в этом заведении у меня была серьезная депрессия, которая прошла только через восемь-девять месяцев. Надо понимать, что это (Белоус – 24 Канал) диктатор, лидер, и чужое мнение для него не имеет никакого значения. Лучшие сотрудники для него – это студенты, причем желательно чтобы на всех должностях. Профессиональный, жизненный опыт для него был абсолютно не важен,

– отметила женщина.

Она вспомнила, что поведение Андрея Белоуса сильно изменилось после семейной трагедии 2023 года, когда его 13-летняя дочь совершила самоубийство.

Он очень изменился после той трагедии. Я даже сама спрашивала у коллег в театре, как мне с ним разговаривать по этому поводу. Но мне дали совет – сделать, как будто я ничего не знаю. Эта тема в театре никогда не поднималась в коллективе. Но он действительно стал более агрессивным после этого, и мне казалось, что всю свою агрессию он сбрасывает на других. При всем этом, я не могу назвать его плохим человеком, он трудоголик в полном смысле этого слова, он любит Театр и служит ему на 100 процентов,

– поделилась бывшая сотрудница Молодого театра.



Лада Белоус совершила самоубийство / Скриншот из интернета

По ее информации, жена режиссера, актриса Ирина Белоус, которая также работает в театре, считает обвинения клеветой и полностью поддерживает мужа.

Как мне известно, она считает, что это все клевета, то есть неправда, и полностью поддерживает своего мужа, поэтому ничего и не комментирует,

– добавила она.

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