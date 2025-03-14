Ужасное убийство, – Анатолич высказался об активисте Ганула, которого застрелили в центре Одессы

14 марта убили украинского общественного деятеля и волонтера Демьяна Ганула. В активиста выстрелили в центре Одессы прямо посреди дня.

Этот инцидент прокомментировал телеведущий Анатолий Анатолич. Как оказалось, он был лично знаком с убитым. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущего.

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Так, Анатолий Анатолич рассказал, что познакомился с Демьяном Ганулом через общего товарища. По его словам, месяц назад они вместе ужинали в Одессе, хорошо пообщались и договорились увидеться, когда Анатолий будет в городе. Также Анатолич показал их совместное фото.



Анатолий Анатолич показал фото с Демьяном Ганулом / Скриншот из инстаграм-сторис

Он прокомментировал убийство общественного активиста.

Убили специально, чтобы показать всем, кто отстаивает украинское: "Смотрите, что мы можем делать". Это не просто ужасное убийство человека, у которого осталась дочь и жена. Это покушение очередное на все украинское, что продолжает отстаивать свои права, бороться с пророссийскими настроениями,

– отметил шоумен.

Для справки! Биография Демьяна Ганула уже на сайте.

Что известно о смерти Демьяна Ганула