Время от времени Елена Зеленская дает интервью, цитаты из которых разлетаются на первые полосы СМИ. Ее фразы умеют мотивировать, пронимать, вдохновлять и подталкивать к размышлениям. Во время большой российско-украинской войны такие выступления особенно ценны не только для украинского народа, но и для мирового сообщества.
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Очень часто первую леди спрашивают о личной жизни, о том как удается поддерживать взаимопонимание в отношениях с мужем, спрашивают о ее деятельности и личных увлечениях. Однако важнейшей темой была, есть и останется – это тема войны. Елена Зеленская неоднократно подчеркивала, что международному сообществу следует больше обратить внимания на то, какие ужасы Россия творит на территории Украины, как ежедневно убивает невинных людей и что это необходимо остановить. В подборке Show24 предлагаем вспомнить высказывания первой леди, которые на долгое время останутся примером для цитирования.
Лучшие цитаты Елены Зеленской
- О своей жизни: "Моя жизнь кардинально изменилась, когда мужа избрали президентом. Ни одна школа не учит быть первой леди. К сожалению, этому приходится учиться самостоятельно".
- О войне: "Прошу мир не относиться к этой войне как к такой, происходящей где-то за крепкой соседней стеной. В мире нет стен. Да и ракеты их легко пробивают".
- О муже: "Я думаю мы ближе, потому что поддерживали друг друга так, как надеялись. Я не подвела его, а он не подвел меня".
Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского
- О насилии: "Сейчас время, когда жестокость и насилие легко распространяются. И хуже всего, что к этому можно привыкнуть, будто так и надо. Это ловушка для всех нас. К насилию нельзя привыкать, его нельзя терпеть, прикрываясь войной. Наоборот, именно во время войны надо стать внимательнее к потребностям других, даже совсем незнакомых нам людей, не оставаться в стороне".
- О детях: "Дети – это самые большие жертвы войны, потому что они наиболее зависимы от взрослых, от обстоятельств. И именно на примере детей поняла всю ненормальность, бесчеловечность этого нападения".
Елена Зеленская с семьей / Фото из открытых источников
- О важном: "Для меня особенно важна гуманитарная, человеческая сторона. Чтобы наши люди, которые сейчас разбросаны по всему миру, могли вернуться домой. Всем родителям, сыновьям и дочерям на фронте надо вернуться домой. Но перемирие, как мы понимаем, не означает мир. Невозможно пожать руку тем, кто только что убил наших близких или соседей".
- Что сделала бы после победы Украины: "Я бы села в машину одна, без охранников, без всех людей, которые меня постоянно сопровождают. Я бы просто поехала за город. И очень громко включила бы музыку. Тогда остановилась бы где-то в красивом месте и просто смотрела на пейзаж до тех пор, пока я хочу. Конечно, сначала я бы выключила мобильный телефон".