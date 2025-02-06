Время от времени Елена Зеленская дает интервью, цитаты из которых разлетаются на первые полосы СМИ. Ее фразы умеют мотивировать, пронимать, вдохновлять и подталкивать к размышлениям. Во время большой российско-украинской войны такие выступления особенно ценны не только для украинского народа, но и для мирового сообщества.

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Очень часто первую леди спрашивают о личной жизни, о том как удается поддерживать взаимопонимание в отношениях с мужем, спрашивают о ее деятельности и личных увлечениях. Однако важнейшей темой была, есть и останется – это тема войны. Елена Зеленская неоднократно подчеркивала, что международному сообществу следует больше обратить внимания на то, какие ужасы Россия творит на территории Украины, как ежедневно убивает невинных людей и что это необходимо остановить. В подборке Show24 предлагаем вспомнить высказывания первой леди, которые на долгое время останутся примером для цитирования.

Лучшие цитаты Елены Зеленской

О своей жизни: "Моя жизнь кардинально изменилась, когда мужа избрали президентом. Ни одна школа не учит быть первой леди. К сожалению, этому приходится учиться самостоятельно".

"Моя жизнь кардинально изменилась, когда мужа избрали президентом. Ни одна школа не учит быть первой леди. К сожалению, этому приходится учиться самостоятельно". О войне: "Прошу мир не относиться к этой войне как к такой, происходящей где-то за крепкой соседней стеной. В мире нет стен. Да и ракеты их легко пробивают".

"Прошу мир не относиться к этой войне как к такой, происходящей где-то за крепкой соседней стеной. В мире нет стен. Да и ракеты их легко пробивают". О муже: "Я думаю мы ближе, потому что поддерживали друг друга так, как надеялись. Я не подвела его, а он не подвел меня".

Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

О насилии: "Сейчас время, когда жестокость и насилие легко распространяются. И хуже всего, что к этому можно привыкнуть, будто так и надо. Это ловушка для всех нас. К насилию нельзя привыкать, его нельзя терпеть, прикрываясь войной. Наоборот, именно во время войны надо стать внимательнее к потребностям других, даже совсем незнакомых нам людей, не оставаться в стороне".

"Сейчас время, когда жестокость и насилие легко распространяются. И хуже всего, что к этому можно привыкнуть, будто так и надо. Это ловушка для всех нас. К насилию нельзя привыкать, его нельзя терпеть, прикрываясь войной. Наоборот, именно во время войны надо стать внимательнее к потребностям других, даже совсем незнакомых нам людей, не оставаться в стороне". О детях: "Дети – это самые большие жертвы войны, потому что они наиболее зависимы от взрослых, от обстоятельств. И именно на примере детей поняла всю ненормальность, бесчеловечность этого нападения".

Елена Зеленская с семьей / Фото из открытых источников