Час від часу Олена Зеленська дає інтерв'ю, цитати з яких розлітаються на перші шпальти ЗМІ. Її фрази вміють мотивувати, проймати, надихати та підштовхувати до роздумів. У час великої російсько-української війни такі виступи особливо цінні не тільки для українського народу, а й для світової спільноти.

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Дуже часто першу леді запитають про особисте життя, про те як вдається підтримувати взаєморозуміння у стосунках з чоловіком, запитують про її діяльність та особисті захоплення. Однак найважливішою темою була, є і залишиться – це тема війни. Олена Зеленська неодноразово наголошувала на тому, що міжнародній спільноті слід більше звернути уваги на те, які жахіття Росія творить на території Україні, як щодня вбиває безневинних людей і що це необхідно зупинити. У добірці Show24 пропонуємо згадати висловлювання першої леді, які на довгий час залишаться прикладом для цитування.

Найкращі цитати Олени Зеленської

Про своє життя: "Моє життя кардинально змінилося, коли чоловіка обрали президентом. Жодна школа не вчить бути першою леді. На жаль, цьому доводиться вчитися самостійно".

"Моє життя кардинально змінилося, коли чоловіка обрали президентом. Жодна школа не вчить бути першою леді. На жаль, цьому доводиться вчитися самостійно". Про війну: "Прошу світ не ставитися до цієї війни як до такої, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін. Та й ракети їх легко пробивають".

"Прошу світ не ставитися до цієї війни як до такої, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін. Та й ракети їх легко пробивають". Про чоловіка: "Я думаю ми ближчі, бо підтримували одне одного так, як сподівалися. Я не підвела його, а він не підвів мене".

Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Про насильство: "Зараз час, коли жорстокість і насильство легко поширюються. Та найгірше, що до цього можна звикнути, ніби так і треба. Це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною. Навпаки, саме під час війни треба стати уважнішими до потреб інших, навіть зовсім незнайомих нам людей, не лишатися осторонь".

"Зараз час, коли жорстокість і насильство легко поширюються. Та найгірше, що до цього можна звикнути, ніби так і треба. Це пастка для всіх нас. До насильства не можна звикати, його не можна толерувати, прикриваючись війною. Навпаки, саме під час війни треба стати уважнішими до потреб інших, навіть зовсім незнайомих нам людей, не лишатися осторонь". Про дітей: "Діти – це найбільші жертви війни, бо вони найбільш залежні від дорослих, від обставин. І саме на прикладі дітей зрозуміла всю ненормальність, нелюдськість цього нападу".

Олена Зеленська з родиною / Фото з відкритих джерел