Слова, которые пронизывают до мурашек: 6 песен, которые положены на стихи Лины Костенко
- Лине Костенко исполнилось 95 лет, и ее поэзия вдохновила многих украинских артистов на создание песен.
- Среди исполнителей, которые создали песни на стихи Костенко: Артем Пивоваров, KOZAK SYSTEM, Виталий Козловский, группа "Фиолет", BRUTTO и ROXOLANA.
Сегодня, 19 марта, легендарной украинской поэтессе и писательнице Лине Костенко исполнилось 95 лет. Творчество поэтессы-шестидесятницы является многогранным, смелым, незаурядным и уникальным. Поэтому совсем неудивительно, что украинские артисты вдохновлялись на создание песен именно поэзией Костенко.
Поэтому по случаю дня рождения Лины Костенко, предлагаем в подборке Show24 узнать, какие артисты создали свои хиты благодаря творчеству легендарной писательницы.
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Артем Пивоваров – "Валторна"
Артист записал песню в рамках творческого проекта "Твои стихи, мои ноты". Для "Валторны" певец использовал стихотворение Костенко – "Відмикаю світанок скрипічним ключем", и точно не прогадал. Пивоваров записал песню вместе с хором и вокалистами из его команды на проекте "Голос страны".
Артем когда-то рассказывал, что это был для него настоящий вызов, ведь поэтесса очень придирчива к таким вещам, однако результат этого стоил.
Отдельное спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Валторны", вы почувствуете это, получите удовольствие и будете возвращаться к этой чрезвычайной музыкальной истории снова и снова,
– комментировал певец.
Артем Пивоваров – "Валторна" (feat. Команда PIVOVAROV "Голос страны-13"): смотрите видео онлайн
KOZAK SYSTEM – "Крила"
Популярная украинская рок-группа записала трек на одноименное стихотворение Лины Костенко. Особенность песни заключается в том, что участники коллектива презентовали акустическую версию песни в Каневе возле памятника еще одного легендарного украинского поэта и писателя – Тараса Шевченко.
KOZAK SYSTEM – "Крила" (на стихи Лины Костенко): смотрите видео онлайн
Виталий Козловский – "Небачене побачено"
Певец выбрал стихотворение Костенко "Пісенька з варіаціями". Еще в 2014 году Виталий презентовал этот трек. На эту работу его натолкнули впечатления, которые он получил от событий, происходивших на Майдане в Киеве. В 2023 году он переиздал песню, а строки "і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт" зазвучали по-новому.
Виталий Козловский – "Небачене побачено": смотрите видео онлайн
Группа "Фиолет" – "Спини мене"
В 2016 году коллектив презентовал миниальбом, куда вошли песни на слова украинских поэтов. Группа, для создания песни "Спини мене", использовала одноименное стихотворение поэтессы.
Группа "Фиолет" – "Спини мене": слушайте песню онлайн
BRUTTO – "Вечірнє сонце"
Возможно, не все знают, что BRUTTO – это белорусская панк-рок-группа, которую создали после прекращения существования коллектива "Ляпис Трубецкой". Лидер группы – Сергей Михалок, выбрал для нового трека стихотворение поэтессы – "Вечірнє сонце, дякую за день".
BRUTTO – "Вечірнє сонце": смотрите видео онлайн
ROXOLANA – "Очима"
Для своей песни певица использовала стихотворение Лины Костенко – "Очима ти казав мені люблю".
Идея записать отдельный мини-альбом на слова известных поэтов была у меня давно, но реализовать ее "помог" карантин – я просто закрылась в студии и много экспериментировала с музыкой и словами. Так и родился трек "Очима" на слова Лины Костенко,
– рассказывала ROXOLANA.
ROXOLANA – "Очима": смотрите видео онлайн
Несмотря на свой почтенный возраст, Лина Костенко продолжает творить и очень радуется что встречи с читателями происходят даже без ее личного участия.