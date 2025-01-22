"Единство – это наше оружие": Зеленская и звезды щемяще поздравили украинцев с Днем Соборности
22 января отмечается День Соборности Украины. Праздник официально установили в 1999 году. В этом году – 106-я годовщина с момента провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Звезды не обошли такую важную дату, поэтому поздравили украинцев в соцсетях. Они отметили единство нашего народа, которое крайне важно, а особенно во время войны, передает 24 Канал.
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Евгений Клопотенко
Левый и правый берег Киева едины, потому что между ними мосты. Мы едины, потому что между нами мост один – любовь к Украине. С Днем Соборности,
– написал шеф-повар Евгений Клопотенко.
alyona alyona
Реперка alyona alyona подчеркнула, что День Соборности Украины – "символ нашего единства и силы". Сегодня отмечается праздник, который напоминает, что украинское государство – несокрушимое, единое и нерушимое.
В 1919 году наши предки провозгласили Акт Злуки, объединив украинские земли в одно целое. Это был символ веры в нашу силу, стремление к свободе и независимости. Спустя века мы снова боремся за это единство, показывая, что наша сила – в наших людях,
– отметила артистка.
alyona alyona поблагодарила украинцев за смелость, непокорность и любовь к стране.
Эктор Хименес-Браво
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что наше единство – это фундамент, на котором строится будущее.
Сегодня как никогда мы понимаем цену свободы, цену мира и силу общей цели. Мы доказали себе и миру, что единство – это наше оружие, наша надежда и наша победа. Каждый из нас – часть большой страны. И вместе мы способны выстоять, преодолеть врага и построить ту Украину, о которой мечтаем,
– говорится в заметке Эктора.
Тарас Тополя
Солист группы АНТИТИЛА Тарас Тополя поздравил с Днем Соборности Украины, записав видеообращение.
Отдельно – такие разные и такие слабые, вместе – объединенные и сильные. Суверенное государство от сброду и анархии отличает одна особенность – в ней люди, такие разные, такие не похожи, объединяются ради общей цели и совместно к ней движутся сверхразличиями,
– сказал Тарас Тополя.
Певец пожелал украинцам сохранить единство, а также – победы. Он напомнил, что за независимость и соборность Украины свои жизни и здоровье отдали сотни тысяч защитников.
Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова отметила, что в единстве наша сила.
И как бы ни было сложно – не позволяйте сомнениям захватить ваше сердце. Доброта, справедливость рано или поздно побеждают. Верю,
– добавила артистка.
Маша Ефросинина
Общественный деятель Маша Ефросинина заметила, что украинцев объединяет надежда на детей, и что они знают – впереди невероятное будущее. По словам женщины, нас также объединяет вера в собственные силы, которые неизвестно, откуда берутся, и "стремление создавать и строить, а не разрушать".
И когда враг снова и снова уничтожает ракетами и "Шахедами" города в тылу, один за другим стирает с лица земли наши города, отбирает жизни украинцев – нас объединяет это неописуемое горе. Которое мы проживаем вместе. И мы преодолеем его вместе. Да, мы все разные, но мы едины в нашем стремлении построить страну счастливых людей и передать ее такой нашим детям,
– написала Маша Ефросинина.
Джамала
Украинская певица Джамала поделилась, что для нее соборность – "это единство в нашем разнообразии".
Я из Крыма, мое творчество объединяет сердца украинцев с Запада, Востока, Юга и Севера. Мы – сильные, когда вместе. Мы – непобедимы, когда поддерживаем друг друга. Сегодня я мечтаю об Украине, в которой каждый уголок живет в мечте и гармонии,
– говорится в заметке Джамалы.
Артистка поблагодарила Вооруженные Силы Украины, волонтеров, врачей, пожарных, электриков, учителей, журналистов и всех, кто продолжает бороться за свободу нашего государства.
Елена Зеленская
С Днем Соборности Украины поздравила и первая леди Елена Зеленская. По ее словам, нужны века и поколения, чтобы люди почувствовали себя народом, а "землю, даже разделенную, – своей единой землей".
Тем ценнее, что имеем в Украине сегодняшнюю дату – День Соборности – день, когда украинцы сознательно проявили свое единство и желание быть вместе. До Дня Независимости было еще далеко, долгие десятилетия, но украинцы понимали главное – что хотят быть вместе в своей единой стране,
– отметила Елена Зеленская.
Первая леди Украины подытожила, что сначала были единство, общие ценности и осознание, а уже через некоторое время – самостоятельность и независимость.
"Сейчас проходим тот же путь: только через наше сообщество, взаимопомощь, соборность во всех ее смыслах отстоим независимость и самих себя", – написала жена президента.