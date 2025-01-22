Зірки не оминули таку важливу дату, тож привітали українців у соцмережах. Вони наголосили на єдності нашого народу, яка вкрай важлива, а особливо у час війни, передає 24 Канал.

Читайте також Де зараз Діма Корс – зірка початку 2000-х, який виконував легендарний трек "Чекатиму"

Євген Клопотенко

Лівий і правий берег Києва єдині, бо між ними мости. Ми єдині, бо між нами міст один – любов до України. З Днем Соборності, цьом,

– написав шеф-кухар Євген Клопотенко.

alyona alyona

Реперка alyona alyona наголосила, що День Соборності України – "символ нашої єдності й сили". Сьогодні відзначається свято, яке нагадує, що українська держава – незламна, єдина і непорушна.

У 1919 році наші предки проголосили Акт Злуки, об'єднавши українські землі в одне ціле. Це був символ віри у нашу силу, прагнення до свободи та незалежності. Через століття ми знову боремося за цю єдність, показуючи, що наша сила – у наших людях,

– зазначила артистка.

alyona alyona подякувала українцям за сміливість, нескореність та любов до країни.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що наша єдність – це фундамент, на якому будується майбутнє.

Сьогодні як ніколи ми розуміємо ціну свободи, ціну миру й силу спільної мети. Ми довели собі й світу, що єдність – це наша зброя, наша надія й наша перемога. Кожен із нас – частина великої країни. І разом ми здатні вистояти, здолати ворога й побудувати ту Україну, про яку мріємо,

– йдеться у дописі Ектора.

Тарас Тополя

Соліст гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя привітав з Днем Соборності України, записавши відеозвернення.

Окремо – такі різні й такі слабкі, разом – об'єднанні й сильні. Суверенну державу від зброду й анархії вирізняє одна особливість – в ній люди, такі різні, такі не схожі, об'єднуються заради спільної мети й спільно до неї рухаються наддрозбіжностями,

– сказав Тарас Тополя.

Співак побажав українцям зберегти єдність, а також – перемоги. Він нагадав, що за незалежність та соборність України свої життя та здоров'я віддали сотні тисяч захисників.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова наголосила, що в єдності наша сила.

І як би не було складно – не дозволяйте сумнівам захопити ваше серце. Доброта, справедливість рано чи пізно перемагають. Вірю,

– додала артистка.

Маша Єфросиніна

Громадська діячка Маша Єфросиніна зауважила, що українців єднає надія на дітей, та що вони знають – попереду неймовірне майбутнє. За словами жінки, нас також єднає віра у власні сили, які невідомо, звідки беруться, та "прагнення створювати й будувати, а не руйнувати".

Та коли ворог знову і знову знищує ракетами й "Шахедами" міста в тилу, одне за одним стирає з лиця землі наші міста, відбирає життя українців – нас об'єднує це невимовне горе. Яке ми проживаємо разом. І ми подолаємо його разом. Так, ми всі різні, але ми єдині в нашому прагненні побудувати країну щасливих людей і передати її такою нашим дітям,

– написала Маша Єфросиніна.

Джамала

Українська співачка Джамала поділилася, що для неї соборність – "це єдність у нашій різноманітності".

Я з Криму, моя творчість об'єднує серця українців із Заходу, Сходу, Півдня та Півночі. Ми – сильні, коли разом. Ми – непереможні, коли підтримуємо одне одного. Сьогодні я мрію про Україну, в якій кожен куточок живе в мрії та гармонії,

– йдеться у дописі Джамали.

Артистка подякувала Збройним Силам України, волонтерам, лікарям, пожежникам, електрикам, вчителям, журналістам та усім, хто продовжує боротися за свободу нашої держави.

Олена Зеленська

З Днем Соборності України привітала й перші леді Олена Зеленська. За її словами, потрібні віки та покоління, аби люди відчули себе народом, а "землю, навіть розділену, – своєю єдиною землею".

Тим цінніше, що маємо в Україні сьогоднішню дату – День Соборності – день, коли українці свідомо виявили свою єдність і бажання бути разом. До Дня Незалежності було ще далеко, довгі десятиліття, але українці розуміли головне – що хочуть бути разом у своїй єдиній країні,

– зауважила Олена Зеленська.

Перша леді України підсумувала, що спочатку були єдність, спільні цінності та усвідомлення, а вже через деякий час – самостійність і незалежність.

"Зараз проходимо той самий шлях: лише через нашу спільнодію, взаємодопомогу, соборність в усіх її сенсах відстоїмо незалежність і самих себе", – написала дружина президента.