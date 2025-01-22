Звезды не обошли такую важную дату, поэтому поздравили украинцев в соцсетях. Они отметили единство нашего народа, которое крайне важно, а особенно во время войны, передает 24 Канал.

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Евгений Клопотенко

Левый и правый берег Киева едины, потому что между ними мосты. Мы едины, потому что между нами мост один – любовь к Украине. С Днем Соборности,

– написал шеф-повар Евгений Клопотенко.

alyona alyona

Реперка alyona alyona подчеркнула, что День Соборности Украины – "символ нашего единства и силы". Сегодня отмечается праздник, который напоминает, что украинское государство – несокрушимое, единое и нерушимое.

В 1919 году наши предки провозгласили Акт Злуки, объединив украинские земли в одно целое. Это был символ веры в нашу силу, стремление к свободе и независимости. Спустя века мы снова боремся за это единство, показывая, что наша сила – в наших людях,

– отметила артистка.

alyona alyona поблагодарила украинцев за смелость, непокорность и любовь к стране.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что наше единство – это фундамент, на котором строится будущее.

Сегодня как никогда мы понимаем цену свободы, цену мира и силу общей цели. Мы доказали себе и миру, что единство – это наше оружие, наша надежда и наша победа. Каждый из нас – часть большой страны. И вместе мы способны выстоять, преодолеть врага и построить ту Украину, о которой мечтаем,

– говорится в заметке Эктора.

Тарас Тополя

Солист группы АНТИТИЛА Тарас Тополя поздравил с Днем Соборности Украины, записав видеообращение.

Отдельно – такие разные и такие слабые, вместе – объединенные и сильные. Суверенное государство от сброду и анархии отличает одна особенность – в ней люди, такие разные, такие не похожи, объединяются ради общей цели и совместно к ней движутся сверхразличиями,

– сказал Тарас Тополя.

Певец пожелал украинцам сохранить единство, а также – победы. Он напомнил, что за независимость и соборность Украины свои жизни и здоровье отдали сотни тысяч защитников.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова отметила, что в единстве наша сила.

И как бы ни было сложно – не позволяйте сомнениям захватить ваше сердце. Доброта, справедливость рано или поздно побеждают. Верю,

– добавила артистка.

Маша Ефросинина

Общественный деятель Маша Ефросинина заметила, что украинцев объединяет надежда на детей, и что они знают – впереди невероятное будущее. По словам женщины, нас также объединяет вера в собственные силы, которые неизвестно, откуда берутся, и "стремление создавать и строить, а не разрушать".

И когда враг снова и снова уничтожает ракетами и "Шахедами" города в тылу, один за другим стирает с лица земли наши города, отбирает жизни украинцев – нас объединяет это неописуемое горе. Которое мы проживаем вместе. И мы преодолеем его вместе. Да, мы все разные, но мы едины в нашем стремлении построить страну счастливых людей и передать ее такой нашим детям,

– написала Маша Ефросинина.

Джамала

Украинская певица Джамала поделилась, что для нее соборность – "это единство в нашем разнообразии".

Я из Крыма, мое творчество объединяет сердца украинцев с Запада, Востока, Юга и Севера. Мы – сильные, когда вместе. Мы – непобедимы, когда поддерживаем друг друга. Сегодня я мечтаю об Украине, в которой каждый уголок живет в мечте и гармонии,

– говорится в заметке Джамалы.

Артистка поблагодарила Вооруженные Силы Украины, волонтеров, врачей, пожарных, электриков, учителей, журналистов и всех, кто продолжает бороться за свободу нашего государства.

Елена Зеленская

С Днем Соборности Украины поздравила и первая леди Елена Зеленская. По ее словам, нужны века и поколения, чтобы люди почувствовали себя народом, а "землю, даже разделенную, – своей единой землей".

Тем ценнее, что имеем в Украине сегодняшнюю дату – День Соборности – день, когда украинцы сознательно проявили свое единство и желание быть вместе. До Дня Независимости было еще далеко, долгие десятилетия, но украинцы понимали главное – что хотят быть вместе в своей единой стране,

– отметила Елена Зеленская.

Первая леди Украины подытожила, что сначала были единство, общие ценности и осознание, а уже через некоторое время – самостоятельность и независимость.

"Сейчас проходим тот же путь: только через наше сообщество, взаимопомощь, соборность во всех ее смыслах отстоим независимость и самих себя", – написала жена президента.