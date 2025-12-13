Люблю тебя, – бизнесмен Савранский впервые публично признался в чувствах к Денисенко

Актриса Наталья Денисенко впервые после развода дала большое интервью, которое вызвало большой резонанс в обществе. В разговоре с Машей Ефросининой она не подтвердила слухи о романе с бизнесменом Савранским, однако мужчина признался ей в любви.

После многочисленной критики Денисенко опубликовала на личной странице в инстаграме сообщение, где в комментариях ее поддержал новый избранник, пишет 24 Канал.

Савранский публично признался Денисенко в любви

После заявления о разводе общественность ждала комментариев Денисенко и она таки решила пойти на разговор с Машей Ефросининой. Это интервью вызвало большой резонанс. В частности многие люди в комментариях обвинили Денисенко в неискренности, а коллега Натальи – Ксения Мишина призвала "не верить ни одному слову" и извинилась перед Фединчиком, что "до последнего скрывали и позволили пережить весь этот пизд*ц".

После шквала критики Наталья опубликовала сообщение, в котором отметила, что больше никогда и никому не позволит оскорблять себя и поливать грязью.

У меня есть своя правда, своя честность перед своей душой. Все в нашем мире – зеркало! И я хочу в этом стать примером для каждой женщины! Каждая из нас заслуживает своего счастья! Жизнь очень коротка, не тратьте ее на зло, ненависть, осуждение. Обращайтесь внутрь себя, в глубину и ищите там свою любовь,

– написала Денисенко.

В комментариях под публикацией актриса получила немало поддержки, в том числе и от бизнесмена Юрия Савранского, с которым ей уже давно приписывают роман. Ранее оба избегали комментариев относительно этого, однако теперь Юрий впервые публично признался актрисе в любви.

Все будет хорошо! Люблю тебя,

– написал бизнесмен.

Денисенко ответила ему взаимностью, добавив эмоджи в виде белого сердечка.



Савранский признался Денисенко в любви / Скриншот из инстаграма

Что известно об отношениях Савранского и Денисенко?