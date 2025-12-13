Кохаю тебе, – бізнесмен Савранський вперше публічно зізнався в почуттях до Денисенко
Акторка Наталка Денисенко вперше після розлучення дала велике інтерв'ю, яке викликало неабиякий резонанс у суспільстві. У розмові з Машею Єфросиніною вона не підтвердила чуток про роман з бізнесменом Савранським, однак чоловік зізнався їй у коханні.
Після численної критики Денисенко опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, де в коментарях її підтримав новий обранець, пише 24 Канал.
Савранський публічно зізнався Денисенко в коханні
Після заяви про розлучення громадськість чекала коментарів Денисенко і вона таки вирішила піти на розмову з Машею Єфросиніною. Це інтерв'ю викликало неабиякий резонанс. Зокрема багато людей у коментарях звинуватили Денисенко в нещирості, а колега Наталки – Ксенія Мішина закликала "не вірити жодному слову" та перепросила перед Федінчиком, що "до останнього приховували й дозволили пережити весь цей пизд*ць".
Після шквалу критики Наталка опублікувала допис, в якому наголосила, що більше ніколи і нікому не дозволить ображати себе і поливати брудом.
У мене є своя правда, своя чесність перед своєю душею. Все в нашому світі – дзеркало! І я хочу в цьому стати прикладом для кожної жінки! Кожна з нас заслуговує на своє щастя! Життя дуже коротке, не марнуйте його на зло, ненависть, осуд. Звертайтеся всередину себе, в глибину і шукайте там свою любов,
– написала Денисенко.
У коментарях під публікацією акторка отримала чимало підтримки, зокрема й від бізнесмена Юрія Савранського, з яким їй вже давно приписують роман. Раніше обоє уникали коментарів щодо цього, однак тепер Юрій вперше публічно зізнався акторці в коханні.
Все буде добре! Кохаю тебе,
– написав бізнесмен.
Денисенко відповіла йому взаємністю, додавши емоджі у вигляді білого сердечка.
Савранський зізнався Денисенко в коханні / Скриншот з інстаграму
Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко?
- Уже тривалий час Наталку Денисенко помічають в компанії Юрія Савранського. На тлі інформації про розлучення акторки чуток про цей роман стало ще більше.
- Нещодавно акторка заснувала ювелірний бренд UNA, де Савранський став керівником технічної частини й навіть знявся з нею у чуттєвому рекламному ролику.
- Неодноразово їх бачили у неформальній атмосфері – в одному з закладів Києва та на концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту. Закохані не соромилися показувати ніжні почуття, які панують між ними.
- Ще більше чуток навколо Савранського і Денисенко з'явилося після того, як бізнесмен подав на розлучення з дружиною.
- Відомо, що у підприємця є донька і син, а Денисенко виховує сина, якого народила у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком.