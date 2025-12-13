Кохаю тебе, – бізнесмен Савранський вперше публічно зізнався в почуттях до Денисенко

Акторка Наталка Денисенко вперше після розлучення дала велике інтерв'ю, яке викликало неабиякий резонанс у суспільстві. У розмові з Машею Єфросиніною вона не підтвердила чуток про роман з бізнесменом Савранським, однак чоловік зізнався їй у коханні.

Після численної критики Денисенко опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, де в коментарях її підтримав новий обранець, пише 24 Канал.

Савранський публічно зізнався Денисенко в коханні

Після заяви про розлучення громадськість чекала коментарів Денисенко і вона таки вирішила піти на розмову з Машею Єфросиніною. Це інтерв'ю викликало неабиякий резонанс. Зокрема багато людей у коментарях звинуватили Денисенко в нещирості, а колега Наталки – Ксенія Мішина закликала "не вірити жодному слову" та перепросила перед Федінчиком, що "до останнього приховували й дозволили пережити весь цей пизд*ць".

Після шквалу критики Наталка опублікувала допис, в якому наголосила, що більше ніколи і нікому не дозволить ображати себе і поливати брудом.

У мене є своя правда, своя чесність перед своєю душею. Все в нашому світі – дзеркало! І я хочу в цьому стати прикладом для кожної жінки! Кожна з нас заслуговує на своє щастя! Життя дуже коротке, не марнуйте його на зло, ненависть, осуд. Звертайтеся всередину себе, в глибину і шукайте там свою любов,

– написала Денисенко.

У коментарях під публікацією акторка отримала чимало підтримки, зокрема й від бізнесмена Юрія Савранського, з яким їй вже давно приписують роман. Раніше обоє уникали коментарів щодо цього, однак тепер Юрій вперше публічно зізнався акторці в коханні.

Все буде добре! Кохаю тебе,

– написав бізнесмен.

Денисенко відповіла йому взаємністю, додавши емоджі у вигляді білого сердечка.



Савранський зізнався Денисенко в коханні / Скриншот з інстаграму

Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко?