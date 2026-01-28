Дело отца будет жить, – дети Степана Гиги обратились к публике после потери
- Дети Степана Гиги объявили, что продолжают дело отца и готовятся к концерту памяти 28 марта.
- Концерт памяти состоится во Дворце спорта в Киеве с участием детей Гиги и около 50 артистов.
Дочь и сын Степана Гиги впервые после смерти отца записали видео, в котором обратились к поклонникам. Они поблагодарили всех за поддержку и объявили, что продолжают дело папы.
Квитослава Гига и Степан Гига-младший опубликовали совместный ролик на официальной странице в инстаграме. Они объявили, что несмотря на тяжелую потерю, их семья возвращается к музыкальной деятельности.
К слову Объявили имена еще 22 артистов, которые выступят на концерте памяти Степана Гиги
Дети Степана Гиги поблагодарили поклонников за поддержку и сочувствие. И объявили, что 28 марта состоится концерт памяти звездного отца.
Жизнь продолжается, и мы готовимся к 28 марта – концерта памяти нашего папы. Мы продолжаем дело. Мы делаем дальше так, чтобы все помнили и знали его песни,
– сказал Степан Гига-младший.
Квитослава добавила, что команда продолжает развиваться и создавать как новые композиции, так и работать над любимыми треками Гиги.
"Дело нашего отца будет жить. Песни будут звучать дальше", – сказала дочь Степана Гиги.
Дети Степана Гиги обратились к поклонникам: видео
Обратите внимание! 28 марта во Дворце спорта в Киеве состоится большой концерт памяти Степана Гиги. На нем выступят его дети и еще около 50 артистов: от Артема Пивоварова и Златы Огневич до Васи Байдака и Николаса Кармы. Билеты можно приобрести по ссылке.
Что известно о смерти Степана Гиги?
Народный артист Украины и исполнитель хитов "Яворина", "Этот сон", умер 12 декабря в реанимации Львова.
66-летний Степан Гига попал в больницу из-за проблем со здоровьем и перенес операцию. Источники сообщали, что артисту ампутировали ногу, он находился в коме.
С Степаном Гигой попрощались 14 и 15 декабря во Львове, где состоялись похороны. Заупокойная служба проходила в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронили народного артиста на Лычаковском кладбище.