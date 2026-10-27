Гнатковский, Вышебаба, Тринчер и другие: кто из звезд писал радиодиктант в 2026 году

К инициативе присоединились и известные украинцы – актеры, певцы, писатели, телеведущие и блогеры. Они писали радиодиктант в разных городах и даже за рубежом: кто-то присоединился к совместному написанию во Львове или Киеве, а кто-то нашел для этого время во время работы или гастролей. Кто из знаменитостей поддержал инициативу этого года и где именно они писали радиодиктант – рассказываем далее в материале 24 Канала.

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К флешмобу присоединились актер Алексей Гнатковский, писательница Евгения Кузнецова, которая была автором текста диктанта в 2025 году, а также писательница и издательница Марьяна Савка.

Поэт и военнослужащий Павел Вышебаба рассказал, что в этом году писал диктант вместе с сослуживцами во время службы. А фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин присоединился к инициативе во время гастролей в Германии.

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Кто из звезд присоединился к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства в 2026 году / Скриншоты из трансляции "Суспильне Мовлення"

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Для певца IVAN LIULENOV, родившегося в Молдове, радиодиктант этого года стал особенным, ведь он впервые писал его на украинском языке.

IVAN LIULENOV писал Всеукраинский радиодиктант национального единства / Скриншот из Instagram-сторис

Культурный деятель, историк и телеведущий Леонид Мартинчук присоединился к флешмобу из Львова. В инстаграм-сторис он признался, что допустил много ошибок во время написания. В то же время важно подчеркнуть, что участие в радиодиктанте – это не только проверка грамотности, но и возможность почувствовать единство с другими украинцами.

Леонид Мартинчук написал Всеукраинский радиодиктант национального единства / Скриншот из Instagram-сторис

К написанию радиодиктанта также присоединились телеведущие Анатолий Анатолич и Константин Грубич, певец EL Кравчук, блогер Лиза Сусик, шеф-повар Евгений Клопотенко вместе с женой Екатериной Воскресенской, ветеран Александр Терен, певицы LELEKA и Юлия Юрина, а также блогерша Даша Кубик.

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Кто из звезд принял участие в написании Всеукраинского радиодиктанта национального единства в 2026 году / Скриншоты из сети

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Среди других известных участников флешмоба этого года – певицы alyona alyona, Кристина Соловий и Анна Тринчер, телеведущая Маричка Падалко, актриса Леся Самаева, хореограф Елена Шоптенко, писательница и блогер Катя Блестка и Инна Скорина-Калаба.

Кто из звезд присоединился к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства в 2026 году / Скриншоты из Instagram-сторис

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Напомним, что и в прошлом году к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства присоединилось немало украинских звезд. Кто из известных украинцев писал его в 2025 году – читайте об этом в нашей предыдущей статье.