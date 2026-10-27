Гнатковський, Вишебаба, Трінчер та інші: хто із зірок писав радіодиктант у 2026 році

До ініціативи приєдналися й відомі українці – актори, співаки, письменники, телеведучі та блогери. Вони писали радіодиктант у різних містах і навіть за кордоном: хтось долучився до спільного написання у Львові чи Києві, а хтось знайшов для цього можливість під час роботи або гастролей. Хто зі знаменитостей підтримав цьогорічну ініціативу та де саме вони писали радіодиктант – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

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До флешмобу долучилися актор Олексій Гнатковський, письменниця Євгенія Кузнєцова, яка була авторкою тексту диктанту у 2025 році, та письменниця й видавчиня Мар'яна Савка.

Поет і військовослужбовець Павло Вишебаба розповів, що цього року писав диктант разом із побратимами під час служби. А фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин долучився до ініціативи під час гастролей у Німеччині.

Хто із зірок долучився до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у 2026 році / Скриншоти з трансляції Суспільного Мовлення

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Для співака IVAN LIULENOV, який народився в Молдові, цьогорічний радіодиктант став особливим, адже він уперше писав його українською мовою.

IVAN LIULENOV писав Всеукраїнський радіодиктант національної єдності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Культурний діяч, історик і телеведучий Леонід Мартинчук долучився до флешмобу зі Львова. В інстаграм-сторіс він зізнався, що припустився багатьох помилок під час написання. Водночас важливо наголосити, що участь у радіодиктанті – це не лише перевірка грамотності, а й можливість відчути єдність з іншими українцями.

Леонід Мартинчук написав Всеукраїнський радіодиктант національної єдності / Скриншот з інстаграм-сторіс

До написання радіодиктанту також долучилися телеведучі Анатолій Анатоліч і Костянтин Грубич, співак EL Кравчук, блогерка Ліза Сусік, шеф-кухар Євген Клопотенко разом із дружиною Катериною Воскресенською, ветеран Олександр Терен, співачки LELEKA і Юлія Юріна та блогерка Даша Кубік.

Хто із зірок долучився до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у 2026 році / Скриншоти з мережі

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Серед інших відомих учасників цьогорічного флешмобу – співачки alyona alyona, Христина Соловій та Анна Трінчер, телеведуча Марічка Падалко, акторка Леся Самаєва, хореографка Олена Шоптенко, письменниця й блогерка Катя Бльостка та Інна Скорина-Калаба.

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Хто із зірок долучився до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у 2026 році / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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Нагадаємо, що й торік до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилося чимало українських зірок. Хто з відомих українців писав його у 2025 році – читайте в нашому попередньому матеріалі.