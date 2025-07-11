От "Танцев со звездами" до службы в армии: что сегодня известно о жизни Дмитрия Дикусара

Дмитрий был успешным танцовщиком в украинском шоу-бизнесе. С шести лет Дикусар занимался танцами, но полномасштабная война все изменила.

Танцовщик, а сегодня – военный, родом из Одессы. Сначала Дмитрий учился в столичном Институте физкультуры, а впоследствии даже получил диплом тренера по бальным танцам. Наибольших успехов Дикусар достиг в латиноамериканских танцах. Он попал в финал кубка Европы, а впоследствии стал призером Чемпионата мира. Как сложилась личная жизнь хореографа и почему взял в руки оружие, читайте в материале Show24.

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Слава на "Танцах со звездами" и два развода

В 2007 году Дмитрий танцевал на паркете с Ириной Билык. Паре не удалось стать победителями, однако в их сердцах разгорелись сильные чувства. Они отгуляли романтическую свадьбу в Рио-де-Жанейро, но брак продлился лишь до 2010 года.

Отметим, что брак Билык и Дикусара имел юридическую силу в Бразилии, но не в Украине.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар / Фото предоставлено изданию TАБЛОID

Но несмотря на расставание, хореограф не покинул любимого дела. Он принял участие в грузинской версии проекта "Танцы со звездами". Уже в 2012 году у мужчины завязались отношения с коллегой по паркету – Еленой Шоптенко. Сначала танцоры не испытывали приязни друг к другу, но впоследствии эти чувства переросли в любовь. Через год они поженились и даже обвенчались.

Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар / Фото из открытых источников

Через три года пара развелась, а для Дмитрия это событие стало довольно болезненным ударом. Еще в 2020 году танцовщик рассказывал, что до сих пор обвенчан с Еленой.

Я узнавал, что в нашей религии нет процесса "развенчания" как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Из-за того, что я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна,

– поделился Дмитрий Дикусар.

Тогда он говорил, что пока что, ему не нужна "справка о развенчании". Но если для его будущей жены этот вопрос будет важным и она захочет узаконить отношения и в церкви, то он согласится с ней и пойдет за "бумажкой" о том, что может венчаться снова.

В мае этого года Алена Шоптенко призналась, общается ли с бывшим мужем, который стал на защиту Родины.

Сегодня Дикусар не делится подробностями личной жизни, поэтому неизвестно, свободно ли его сердце.

Служба в ВСУ и эмоциональные переживания

Через три дня после начала большой войны Дмитрий сообщил своим поклонникам, что проходит ВЛК.

Сначала танцовщик показывал жизнь военных в бытовых условиях, делился кадрами с фронта, а потом почти исчез из публичного поля, ведь редко выходит на связь. За годы полномасштабной войны защитник был в отпуске несколько раз, но признался, что гражданская жизнь приносит ему дискомфорт.

Когда вы видите военных, не опускайте глаза! Поздоровайтесь, или улыбнитесь. Никому, не надо, чтобы вы эмоционировали, достаточно просто уважения и продолжения поддержки людей, что вас защищают! Только адресно и с умом. Я давно осознал, что без помощи обычных гражданских, мы бы давно проиграли. Просто не уставайте и берегите себя. Без вас нам конец,

– писал Дмитрий в заметке на свой день рождения.

В некоторые моменты военный испытывает ностальгию по танцам, а время от времени даже сдают нервы, что совсем не удивительно в условиях войны. Где именно служит Дмитрий – неизвестно. Он держит эту информацию в тайне. Мужчина неоднократно писал в своих сообщениях, что украинцы должны быть вместе в такое сложное время и не поддаваться на российские провокации.

Крайний раз Дикусар выходил на связь еще в марте этого года. Тогда он "вступился" за Владимира Зеленского, когда того спросили о костюме. Президент ответил, что будет носить костюм после окончания войны, а военный в своем инстаграме пошутил, дорисовав себе костюм на фото в военной форме.

Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма военного

Он неоднократно отмечал, что будет на фронте до самой победы, а после окончания войны планирует заниматься восстановлением послевоенной Украины.