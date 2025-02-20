10 лет для пропагандиста: в Украине заочно осудили известного российского актера Певцова

Звезда "Бандитского Петербурга" Дмитрий Певцов заочно получил 10 лет заключения. Известного российского актера обвиняют в пропаганде войны против Украины.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал СБУ,

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Так, следствие установило, что Певцов входит в круг российских деятелей, активно пропагандирующих войну против Украины. СБУ задокументировала его многочисленные антиукраинские выступления на массовых мероприятиях с участием президента России Владимира Путина.

К тому же актер-депутат регулярно появлялся в эфирах центральных российских телеканалов, где призывал к захвату государственной власти и территории Украины. Он также публично поддерживал аннексию оккупированных территорий, лично голосуя за их "присоединение" к России.

Отдельно правоохранители отмечают, что Дмитрий Певцов отрицал военные преступления российских войск на оккупированных территориях Украины, в частности в Мариуполе.

На основании собранных доказательств суд признал актера виновным в действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.

Заметим, также недавно Винницкая областная прокуратура также передала в суд обвинительный акт против Таисии Повалий.