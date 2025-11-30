Укр Рус
Украинские звезды Прилетело рядом: россияне разрушили дом художника Богдана Полищука
30 ноября, 14:00
2

Прилетело рядом: россияне разрушили дом художника Богдана Полищука

Мария Примыч
Основні тези
  • Дом художника Богдана Полищука подвергся серьезным разрушениям в результате российского обстрела; семья, к счастью, осталась невредимой.
  • Открыт сбор средств на восстановление поврежденного дома.

В результате российского обстрела 29 ноября пострадал дом художника Богдана Полищука, в котором он живет с женой Еленой, их двумя детьми, Устимом и Яремой, тестем и тещей.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Театра имени Леся Курбаса, пишет 24 Канал. К сообщению добавили фотографии разрушенного дома.

Прилетело рядом – соседнего дома больше нет. К счастью, семья успела спуститься в погреб и осталась невредимой. Ранений нет, пожара удалось избежать. Но уцелеть – не значит не пострадать. 
– рассказали в театре имени Леся Курбаса.

Дом Богдана и Елены Полищуков претерпел серьезные разрушения: выбило окна, уничтожена часть крыши, внутри также значительные повреждения. Друзья и близкие помогают семье устранять последствия атаки.

Важно! Открыли сбор средств на восстановление дома Полищуков. Приобщиться можно по ссылке.

Поврежденный дом Богдана Полищука / фото из фейсбука театра имени Леся Курбаса

 

 

Что известно о российской атаке 29 ноября?

  • В ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину, основной целью была Киевская область. Враг нанес комбинированный удар дронами, крылатыми, аэробаллистическими, баллистическими, управляемым авиационными ракетами.

  • Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов, целились в энергетику и гражданские объекты.

  • Последствия атаки зафиксировали в Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах Киева. Повреждения получили жилые дома. 2 человека погибли, 38 пострадали.

  • Председатель ОГА Николай Калашник сообщил, что пострадали 5 районов Киевской области: Броварской, Обуховский, Вышгородский, Бучанский и Фастовский.