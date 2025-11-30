Прилетело рядом: россияне разрушили дом художника Богдана Полищука

В результате российского обстрела 29 ноября пострадал дом художника Богдана Полищука, в котором он живет с женой Еленой, их двумя детьми, Устимом и Яремой, тестем и тещей.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Театра имени Леся Курбаса, пишет 24 Канал. К сообщению добавили фотографии разрушенного дома.

Прилетело рядом – соседнего дома больше нет. К счастью, семья успела спуститься в погреб и осталась невредимой. Ранений нет, пожара удалось избежать. Но уцелеть – не значит не пострадать.

– рассказали в театре имени Леся Курбаса.

Дом Богдана и Елены Полищуков претерпел серьезные разрушения: выбило окна, уничтожена часть крыши, внутри также значительные повреждения. Друзья и близкие помогают семье устранять последствия атаки.

Важно! Открыли сбор средств на восстановление дома Полищуков. Приобщиться можно по ссылке.

Поврежденный дом Богдана Полищука / фото из фейсбука театра имени Леся Курбаса

Что известно о российской атаке 29 ноября?