Про це повідомили на фейсбук-сторінці Театру імені Леся Курбаса, пише 24 Канал. До допису додали фотографії зруйнованого будинку.

Прилетіло поряд – сусіднього будинку більше немає. На щастя, родина встигла спуститися в погріб і залишилася неушкодженою. Поранень немає, пожежі вдалося уникнути. Але вціліти – не означає не постраждати.

– розповіли в театрі імені Леся Курбаса.

Будинок Богдана та Олени Поліщуків зазнав серйозних руйнувань: вибило вікна, знищена частина даху, всередині також значні пошкодження. Друзі та близькі допомагають родині усувати наслідки атаки.

Важливо! Відкрили збір коштів на відновлення будинку Поліщуків. Долучитися можна за посиланням.

Пошкоджений будинок Богдана Поліщука / фото з фейсбуку театру імені Леся Курбаса

