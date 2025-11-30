Об этом сообщили на фейсбук-странице Театра имени Леся Курбаса, пишет 24 Канал. К сообщению добавили фотографии разрушенного дома.
Прилетело рядом – соседнего дома больше нет. К счастью, семья успела спуститься в погреб и осталась невредимой. Ранений нет, пожара удалось избежать. Но уцелеть – не значит не пострадать.
– рассказали в театре имени Леся Курбаса.
Дом Богдана и Елены Полищуков претерпел серьезные разрушения: выбило окна, уничтожена часть крыши, внутри также значительные повреждения. Друзья и близкие помогают семье устранять последствия атаки.
Важно! Открыли сбор средств на восстановление дома Полищуков. Приобщиться можно по ссылке.
Поврежденный дом Богдана Полищука / фото из фейсбука театра имени Леся Курбаса
Что известно о российской атаке 29 ноября?
В ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину, основной целью была Киевская область. Враг нанес комбинированный удар дронами, крылатыми, аэробаллистическими, баллистическими, управляемым авиационными ракетами.
Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов, целились в энергетику и гражданские объекты.
Последствия атаки зафиксировали в Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах Киева. Повреждения получили жилые дома. 2 человека погибли, 38 пострадали.
Председатель ОГА Николай Калашник сообщил, что пострадали 5 районов Киевской области: Броварской, Обуховский, Вышгородский, Бучанский и Фастовский.