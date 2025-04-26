Между Меланией и Дональдом Трампом произошел редкий романтический момент: милое фото супругов
- Дональд и Мелания Трамп имели редкий романтический момент перед поездкой на похороны Папы Франциска, когда президент обнял свою жену.
- Мелания Трамп выбрала тренч от Dolce & Gabbana, а Дональд Трамп появился в темном костюме.
Между президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией произошел редкий романтический момент, когда они покидали Белый дом, направляясь на похороны Папы Франциска. Его удалось снять на камеру.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail. Президентская чета отправлялась в Ватикан в пятницу.
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Дональд Трамп обнял Меланию перед посадкой на борт вертолета Marine One. Они не часто проявляют чувства на публике. Кстати, похороны Папы Франциска – одно из редких мероприятий, которое первая леди США посещает вместе с мужем, поскольку она придерживается более дистанцированного подхода к своим обязанностям.
На похороны Папы Франциска Мелания Трамп отправилась в тренче от Dolce & Gabbana. Первая леди США дополнила свой образ большими черными солнцезащитными очками, черными туфлями Roger Vivier и черной сумкой Hermès Birkin. Дональд Трамп появился в темном костюме, белой рубашке и голубом галстуке.
В Ватикане прощаются с Папой Франциском
- 26 апреля в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском, который умер несколько дней назад. Церемония погребения проходит на открытом воздухе перед базиликой Святого Петра.
- На прощание с Франциском уже прибыли Владимир и Елена Зеленские, Дональд и Мелания Трамп.
- Напомним, что о смерти Папы Франциска стало известно 21 апреля. Он умер в возрасте 88 лет. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.