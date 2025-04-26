Между Меланией и Дональдом Трампом произошел редкий романтический момент: милое фото супругов

Между президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией произошел редкий романтический момент, когда они покидали Белый дом, направляясь на похороны Папы Франциска. Его удалось снять на камеру.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail. Президентская чета отправлялась в Ватикан в пятницу.

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Дональд Трамп обнял Меланию перед посадкой на борт вертолета Marine One. Они не часто проявляют чувства на публике. Кстати, похороны Папы Франциска – одно из редких мероприятий, которое первая леди США посещает вместе с мужем, поскольку она придерживается более дистанцированного подхода к своим обязанностям.

Дональд Трамп обнял Меланию / Фото Getty Images

На похороны Папы Франциска Мелания Трамп отправилась в тренче от Dolce & Gabbana. Первая леди США дополнила свой образ большими черными солнцезащитными очками, черными туфлями Roger Vivier и черной сумкой Hermès Birkin. Дональд Трамп появился в темном костюме, белой рубашке и голубом галстуке.

Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images

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