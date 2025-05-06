Дональд Трамп впервые рассказал, что думает Мелания о его скандальном фото в образе Папы Римского
- Искусственный интеллект сгенерировал фото Дональда Трампа в образе Папы, что вызвало возмущение католической церкви.
- Трамп и его жена Мелания положительно отреагировали на это изображение, несмотря на негативную реакцию церкви.
Недавно в сети разгорелся скандал вокруг изображения Дональда Трампа в образе Папы Римского. Сгенерированная искусственным интеллектом фотография, появившаяся 2 мая на официальных страницах президента США в социальных сетях, вызвала волну возмущения среди представителей католической церкви.
Особый резонанс ситуация приобрела из-за того, что публикация состоялась в период, когда католический мир находится в трауре по Папе Франциску и готовится к конклаву для избрания нового понтифика. Теперь стало известно, что сам Дональд Трамп думает об этой фотографии и как на нее отреагировала его жена Мелания. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.
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Так, на пресс-конференции 5 мая глава Белого дома прокомментировал публикацию фотографии.
Я понятия не имею, откуда она взялась. Вероятно, это результат работы искусственного интеллекта. Я ничего об этом не знаю и только вчера вечером увидел эту фотографию,
– объяснил Трамп журналистам.
В то же время президент США не скрывал своего положительного отношения к изображению. К тому же, по его словам, первая леди тоже одобрительно отреагировала на фото.
Моей жене оно показалось очаровательным. Она спросила: "Разве это не мило?",
– вспомнил Дональд Трамп.
Стоит отметить, что Мелания Трамп является католичкой и присутствовала на церемонии прощания с Папой Римского Франциска 26 апреля. Интересно, что жена Дональда Трампа зашифровала послание в своем образе на похоронах Папы Франциска. Президент США тоже посетил похороны понтифика.