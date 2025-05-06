Особый резонанс ситуация приобрела из-за того, что публикация состоялась в период, когда католический мир находится в трауре по Папе Франциску и готовится к конклаву для избрания нового понтифика. Теперь стало известно, что сам Дональд Трамп думает об этой фотографии и как на нее отреагировала его жена Мелания. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.

Не пропустите В стильном жакете и брюках-палаццо: Елена Зеленская встретилась с первой леди Чехии

Так, на пресс-конференции 5 мая глава Белого дома прокомментировал публикацию фотографии.

Я понятия не имею, откуда она взялась. Вероятно, это результат работы искусственного интеллекта. Я ничего об этом не знаю и только вчера вечером увидел эту фотографию,

– объяснил Трамп журналистам.

В то же время президент США не скрывал своего положительного отношения к изображению. К тому же, по его словам, первая леди тоже одобрительно отреагировала на фото.

Моей жене оно показалось очаровательным. Она спросила: "Разве это не мило?",

– вспомнил Дональд Трамп.

Стоит отметить, что Мелания Трамп является католичкой и присутствовала на церемонии прощания с Папой Римского Франциска 26 апреля. Интересно, что жена Дональда Трампа зашифровала послание в своем образе на похоронах Папы Франциска. Президент США тоже посетил похороны понтифика.