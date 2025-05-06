Особливого резонансу ситуація набула через те, що публікація відбулася у період, коли католицький світ перебуває у жалобі за Папою Франциском і готується до конклаву для обрання нового понтифіка. Тепер стало відомо, що сам Дональд Трамп думає про цю фотографію та як на неї відреагувала його дружина Меланія. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.

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Так, на пресконференції 5 травня очільник Білого дому прокоментував публікацію світлини.

Я поняття не маю, звідки вона взялася. Імовірно, це результат роботи штучного інтелекту. Я нічого про це не знаю і лише вчора ввечері побачив цю світлину,

– пояснив Трамп журналістам.

Водночас президент США не приховував свого позитивного ставлення до зображення. До того ж, за його словами, перша леді теж схвально відреагувала на фото.

Моїй дружині воно видалося чарівним. Вона запитала: "Хіба це не мило?",

– пригадав Дональд Трамп.

Варто зазначити, що Меланія Трамп є католичкою і була присутня на церемонії прощання з Папою Римського Франциска 26 квітня. Цікаво, що дружина Дональда Трампа зашифрувала послання у своєму образі на похороні Папи Франциска. Президент США теж відвідав похорони понтифіка.