DREVO рассказал о совместном треке с Усиком: кто первый предложил фит

Молодой украинский артист DREVO известен не только последним хитом "Смарагдове небо", но и совместным треком с Александром Усиком. Это песня "Терпи, козак", основой для которой стали стихи чемпиона.

DREVO рассказал о том, как возникло сотрудничество со знаменитым боксером. Он поделился деталями в интервью Show 24.

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Музыкант заметил, что Александр Усик написал ему первым. После общения они создали совместную песню, текст для которой создал боксер.

Все получилось очень просто – он сам со мной связался. Мы пообщались, подружились и сделали трек. Александр написал текст, я также присоединился – песня состоит из многих элементов,

– рассказал DREVO.

DREVO – "Терпи, козак" (feat. Oleksandr Usyk): смотрите видео онлайн

Полное интервью с DREVO читайте в рамках проекта Интервью24.

Певец назвал это сотрудничество "крутым опытом". Он продолжает следить за чемпионом и не пропустил его последний бой с Даниэлем Дюбуа. Напомним, что Александр Усик нокаутом победил своего соперника и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Он мой кумир, я давно слежу за его карьерой, смотрел его бой с Дюбуа. Было очень приятно поработать вместе", – поделился DREVO.

С кем еще Усик записал совместный трек

Накануне реванша с Даниэлем Дюбуа Артем Пивоваров и DJ Korolova презентовали трек, к записи которого присоединился Александр Усик – Fight for Life. Боксер начитал для песни несколько фраз.

Также артисты представили клип, где в центре событий три персонажа – Усик как несокрушимый и бесстрашный воин-искатель, Korolova как олицетворение вдохновения и гармонии и Артем Пивоваров – источник высшей энергии. Интересно, что эти персонажи могут появиться в будущей видеоигре.