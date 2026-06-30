Тарас Цимблюк показал Range Rover после ДТП: "Наконец-то он вернулся ко мне"
В апреле автомобиль актера Тараса Цимбалюка попал в ДТП в Киеве. Теперь артист сообщил, что машина уже вернулась к нему после ремонта.
Об этом Тарас рассказал в Instagram, опубликовав серию фотографий с черным Range Rover.
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На фото автомобиль выглядит неповрежденным, а сам актер улыбается.
Наконец-то мой пупс вернулся ко мне,
– написал Цимбалюк.
Автомобиль Тараса Цимбалюка попал в ДТП
По информации правоохранителей, авария произошла ночью в Подольском районе Киева. Водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai и Mazda. После инцидента мужчина покинул место происшествия, при этом в машине остались пассажиры.
На вызов прибыли патрульные, которые установили, что в результате ДТП никто не пострадал, и зафиксировали предварительные обстоятельства происшествия. Впоследствии водитель вернулся на место аварии и признал свою причастность. На него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.
Сам Тарас Цимбалюк подтвердил, что находился в салоне в качестве пассажира и перед поездкой употреблял алкоголь, однако за рулем не сидел. По словам актера, за рулем находился его друг – продюсер и комик Роман Крохин, который был трезв, но не справился с управлением транспортным средством.
После возврата автомобиля Роман Крохин также опубликовал видео, в котором они с Цимбалюком вспомнили апрельскую аварию. Крохин назвал ее "очень дорогой поездкой", а актер отметил, что после ремонта в автомобиле заменили фару, бампер и диски.
Роман Крохин показал видео с Тарасом Цимбалюком и его Range Rover: смотрите онлайн
- Напомним, ранее известный блогер Сергей Данилец попал в ДТП на спорткаре стоимостью 350 тысяч долларов.