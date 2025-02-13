Джамала впервые за долгое время поделилась кадрами с мамой: архивное видео
Украинская певица Джамала поделилась видео со своей мамой Галиной Михайловной. Таким образом она публично поздравила женщину с праздником.
Мама Джамалы 12 февраля отметила день рождения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
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Так, Джа выставила ролик, где сначала можно увидеть кадр, как ее мать играет на фортепиано, а потом она бодро танцует.
Хочу, чтобы ты всегда улыбалась и танцевала всю жизнь. Люблю тебя, моя главная женщина в мире,
– написала под видео исполнительница.
Интересно заметить, что в этом году свой день рождения также отпраздновала мама Русланы Лыжичко, Нина Аркадьевна. Ей в начале года исполнилось 75 лет. Кроме того, 25 января день рождения отметила еще мама телеведущей Маши Ефросининой.