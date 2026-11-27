На фоне объявления лонг-листа Национального отбора на Евровидение-2027 тема конкурса вновь стала активно обсуждаться в сети. Исполнительница решила пообщаться с подписчиками в инстаграме и ответить на самые интересные вопросы о своем опыте.

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популярные видео

Подписчики поинтересовались, сталкивалась ли артистка с хейтом после победы. По словам Джамалы, волна критики обрушилась на нее еще во время украинского Национального отбора и не утихала вплоть до выступления на международной арене.

Это был ад! И песня не та, и я не та, и имя у меня не то, и одежда не та– вспомнила Джамала.

Опираясь на собственный опыт, она дала совет будущим представителям Украины. Исполнительница считает, что единственный правильный путь во время соревнований – полностью отказаться от соцсетей и делегировать все задачи надежной команде.

Доверять запись видео, давать интервью, писать посты, но не контролировать отзывы. Почему? Та н*х*р– эмоционально высказалась артистка.

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Джамала рассказала о хейте во время участия в Евровидении / Скриншот из инстаграм-сторис jamalajaaa

Также фанаты спросили, как она справилась с внезапной популярностью. Джамала отметила, что слава не была случайной, ведь она годами усердно работала, училась и выступала.

Однако настоящим испытанием стало поведение ее тогдашней команды. По словам певицы, менеджеры оказались не готовы к такому масштабу, вели себя высокомерно, устанавливали нереальные цены и отменяли проекты, которые ей хотелось реализовать.

Два года пришлось все собирать заново. Я не поехала в тур по Европе, как должна была, из-за менеджмента, так что вот такой провал. Но что уж. Есть как есть. Главное, что это меня не сломило. Я такая, какая я есть, и этим обязана родителям и воспитанию– поделилась исполнительница.

Джамала о непрофессиональной команде / Скриншот из инстаграм-сторис jamalajaaa

Между тем страсти вокруг песенного конкурса не утихают и сегодня. Нынешний Национальный отбор уже начался с громкого скандала: одного из претендентов на участие обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.