На тлі оголошення лонг-листа Нацвідбору на Євробачення-2027 тема конкурсу знову стала активно обговорюватися в мережі. Виконавиця вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграмі та відповісти на найцікавіші запитання про свій досвід.

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Фоловери поцікавилися, чи відчувала артистка хейт після перемоги. За словами Джамали, хвиля критики накрила її ще під час українського Нацвідбору й не стихала аж до виступу на міжнародній арені.

Це був ад! І пісня не та, і я не та, і ім'я в мене не то, і одяг не той– пригадала Джамала.

Спираючись на власний досвід, вона дала пораду майбутнім представникам України. Виконавиця вважає, що єдиний правильний шлях під час змагань – повністю відмовитися від соцмереж і делегувати всі завдання надійній команді.

Довіряти записувати відео, давати інтерв'ю, писати рілзи, але не контролити фідбек. Чому? Та н*х*р– емоційно висловилася артистка.

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Джамала розповіла про хейт під час участі в Євробаченні / Скриншот з інстаграм-сторіс jamalajaaa

Також фани запитали, як вона впоралася з раптовою популярністю. Джамала зауважила, що слава не була випадковою, адже вона роками важко працювала, вчилася і виступала.

Проте справжнім випробуванням стала поведінка її тодішньої команди. За словами співачки, менеджери виявилися не готовими до такого масштабу, поводилися зверхньо, встановлювали нереальні ціни та скасовували проєкти, які їй хотілося реалізувати.

Два роки довелося все збирати заново. Я не поїхала в тур Європою, як мала, через менеджмент, тож отакий прой*б. Але що вже. Є як є. Головне, що це мене не ск*рвило. Я є ким я є, і за це завдячую батькам та вихованню– поділилася виконавиця.

Джамала про непрофесійну команду / Скриншот з інстаграм-сторіс jamalajaaa

Тим часом пристрасті довкола пісенного конкурсу не вщухають і сьогодні. Нинішній Нацвідбір уже розпочався з гучного скандалу: одного з претендентів на участь звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.