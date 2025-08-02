Джамала призналась, собирается ли снова принять участие в Евровидении
- В 2016 году Джамала победила на Евровидении с песней "1944".
- Теперь она рассекретила, хочет ли снова принять участие в песенном конкурсе.
В 2023 году на Евровидении во второй раз победила шведская певица Loreen. В сети не раз обсуждали, что и Джамала могла бы повторить такой же успех, если бы снова вышла на сцену песенного конкурса.
Теперь и сама артистка прокомментировала возможное возвращение на Евровидение в роли участницы. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Музрум".
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Выяснилось, что пока Джамала не планирует участвовать в Евровидении.
Все как-то забыли, что это конкурс песни. Потому что сначала говорят: "Украина, "1944", а потом кто исполнил". Важно, что ты хочешь сказать, зачем ты туда пришел, а потом – выполнить это на уровне. Я, считаю, что сказала на этом конкурсе то, что хотела. Пока так,
– объяснила Джамала.
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Что известно об участии Джамалы в Евровидении?
- Певица представляла Украину на Евровидении, проходившем в Стокгольме в 2016 году. Она исполняла песню "1944", которая принесла ей первое место с 534 баллами.
- Композиция рассказывает о депортации крымскотатарского народа, произошедшей в 1944 году и напоминает о важности помнить уроки прошлого, чтобы не допустить подобного снова.