У Джамалы украли знаковый наряд, в котором она победила на Евровидении

Джамала удивила фанов новостью о том, где ее победный наряд с Евровидения 2016. Оказалось, что у певицы его украли.

Джамала на днях пообщалась с поклонниками в инстаграм-сториз. Звезде задали несколько вопросов, один из которых касался ее костюма на Евровидении, передает Show 24.

К теме Лучшие сценические наряды Украины на Евровидении: какими они были

Певица призналась, что ее сценическое платье с конкурса, на котором она получила первое место, украли. Она не стала вдаваться в детали, а лишь показала снимок со своего выступления.



У Джамалы украли платье с Евровидения / Фото из инстаграм-сториз

Автором знакового образа Джамалы был дизайнер Иван Фролов, который создавал наряды и для нынешних представителей Украины на Евровидении. Певица выступила на сцене в штанах с узором и платье-плаще с длинными и объемными рукавами.

Джамала на Евровидении-2016