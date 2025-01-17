Умерла легенда британского кино Джоан Плаурайт

Умерла британская актриса Джоан Плаурайт. Она снималась в таких легендарных фильмах как "Колдовской апрель", "Джейн Эйр", "101 далматинец" и многих других.

Актриса ушла из жизни 16 января 2025 года. Ей было 95. Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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С большой грустью семья Джоан Плаурайт, леди Оливье, сообщает вам, что она мирно умерла 16 января 2025 года в окружении близких в Денвил-Холле в славном возрасте 95 лет. Мы глубоко благодарны всем, кто помогал заботиться о ней в последние годы ее жизни,

– отметили в заявлении родные актрисы.

Что известно о Джоан Плаурайт