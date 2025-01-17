Актриса пішла з життя 16 січня 2025 року. Їй було 95. Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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З великим сумом сім'я Джоан Плаурайт, леді Олів'є, повідомляє вам, що вона мирно померла 16 січня 2025 року в оточенні близьких в Денвіл-Холлі у славетному віці 95 років. Ми глибоко вдячні всім, хто допомагав піклуватися про неї в останні роки її життя,
– зазначили в заяві рідні акторки.
Що відомо про Джоан Плаурайт
- Акторка народилася 1929 року в Лінкольнширі. Її театральна кар'єра розпочалася у 1950-х роках з ролей у класичних п'єсах. Перший великий успіх прийшов 1961 року, коли вона отримала премію "Тоні" за роль у бродвейській виставі "Смак меду".
- Світову популярність Плаурайт здобула у 1980-х завдяки ролям у фільмах "Чаклунський квітень", "Джейн Ейр", "101 далматинець" та "Чай з Муссоліні". За роль у "Чаклунському квітні" акторка отримала "Золотий глобус" та номінацію на "Оскар".
- Джоан була дружиною легендарного британського актора і режисера Лоуренса Олів'є. Їхній шлюб тривав 28 років, до самої смерті Олів'є в 1989 році.
- У акторки залишилося троє дітей: Річард, Тамсін і Джулі-Кейт.