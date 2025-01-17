Актриса пішла з життя 16 січня 2025 року. Їй було 95. Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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З великим сумом сім'я Джоан Плаурайт, леді Олів'є, повідомляє вам, що вона мирно померла 16 січня 2025 року в оточенні близьких в Денвіл-Холлі у славетному віці 95 років. Ми глибоко вдячні всім, хто допомагав піклуватися про неї в останні роки її життя,

– зазначили в заяві рідні акторки.

Що відомо про Джоан Плаурайт