Актриса ушла из жизни 16 января 2025 года. Ей было 95. Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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С большой грустью семья Джоан Плаурайт, леди Оливье, сообщает вам, что она мирно умерла 16 января 2025 года в окружении близких в Денвил-Холле в славном возрасте 95 лет. Мы глубоко благодарны всем, кто помогал заботиться о ней в последние годы ее жизни,
– отметили в заявлении родные актрисы.
Что известно о Джоан Плаурайт
- Актриса родилась в 1929 году в Линкольншире. Ее театральная карьера началась в 1950-х годах с ролей в классических пьесах. Первый большой успех пришел в 1961 году, когда она получила премию "Тони" за роль в бродвейском спектакле "Вкус меда".
- Мировую известность Плаурайт получила в 1980-х благодаря ролям в фильмах "Колдовской апрель", "Джейн Эйр", "101 далматинец" и "Чай с Муссолини". За роль в "Колдовском апреле" актриса получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
- Джоан была женой легендарного британского актера и режиссера Лоуренса Оливье. Их брак продлился 28 лет, до самой смерти Оливье в 1989 году.
- У актрисы осталось трое детей: Ричард, Тамсин и Джули-Кейт.