Тогда ему было 16 лет. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Траволта.

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Так, звезда "Криминального чтива" поделился архивным снимком с первенцем.

На опубликованном фото актер держит маленького Бенджамина на руках, а мальчик с интересом рассматривает лицо отца. Публикация появилась 13 апреля – в день, когда сыну Траволты могло бы исполниться 33 года.

С днем рождения, Джетт. Я так скучаю по тебе! Люблю тебя всегда,

- написал актер под фотографией.

Трагедия в семье Траволты произошла 2 января 2009 года, когда 16-летний Бенджамин находился в ванной комнате. У подростка случился эпилептический приступ, вследствие которого он упал и получил смертельную травму головы.

Джетт был первенцем Джона Траволты и его жены, актрисы Келли Престон. Сейчас актер самостоятельно воспитывает двоих детей – 25-летнюю дочь Эллу и 14-летнего сына Бенджамина. Жена Траволты ушла из жизни 12 июля 2020 года после борьбы с раком молочной железы.