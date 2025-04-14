Тоді йому було 16 років. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Траволта.

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Зірка "Кримінального чтива" поділився архівним знімком з первістком.

На опублікованому фото актор тримає маленького Бенджаміна на руках, а хлопчик з цікавістю розглядає обличчя батька. Публікація з'явилася 13 квітня – у день, коли синові Траволти могло б виповнитися 33 роки.

З днем народження, Джетт. Я так сумую за тобою! Люблю тебе завжди,

— написав актор під фотографією.

Трагедія в родині Траволти сталася 2 січня 2009 року, коли 16-річний Бенджамін перебував у ванній кімнаті. У підлітка стався епілептичний напад, внаслідок якого він впав і отримав смертельну травму голови.

Джетт був первістком Джона Траволти та його дружини, акторки Келлі Престон. Наразі актор самостійно виховує двох дітей – 25-річну доньку Еллу та 14-річного сина Бенджаміна. Дружина Траволти пішла з життя 12 липня 2020 року після боротьби з раком молочної залози.