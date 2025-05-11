В 2021 году представляла Украину на Евровидении: где сейчас Екатерина Павленко, солистка группы Go_A

Екатерина Павленко – уникальная украинская певица, которая покорила Европу своим необычным голосом и неординарным перфоменсом на Евровидении. Это событие стало новым толчком к популярности группы Go_A.

Екатерина родилась в Нежине Черниговской области. Жизнь так сложилась, что отца у девушки не было, а мать была военной, поэтому большую часть времени Павленко проводила у дедушки и бабушки. Узнавайте в материале Show24 о карьере исполнительницы, ее жизненном испытании и где она сейчас.

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Юность и музыкальная карьера

То, что Екатерина полюбила музыку, совсем не случайность. Ее бабушка и дедушка любили музыку, дома имели немало музыкальных инструментов, а внучку часто брали с собой на посиделки, где пели разные песни.

Екатерина Павленко с дедушкой / Скриншот из видео программы "ЖВЛ"

Преподавательница по фортепиано настаивала на том, чтобы Павленко отдали в музыкальную школу. Родственники прислушались к совету, поэтому девушка долгое время ходила в Нежинскую музыкальную школу на вокально-хоровое отделение.

Из-за того, что семья не была богатой, Екатерина не имела дорогого и стильного наряда, а это становилось поводом для травли со стороны сверстников. Исполнительница не выдержала насмешек и покинула обучение в музыкальной школе.

После смерти дедушки, Павленко и ее маму попросили уйти из дома из-за конфликта с братом матери. Сначала они жили в доме, где не было окон и дверей, а впоследствии поселялись у знакомых. Из-за таких условий проживания певица серьезно заболела.

Екатерина Павленко с мамой / Скриншот из видео программы "ЖВЛ"

Спасти ее смогли только в Киеве. Юная девушка лежала в палате с тяжелобольными пациентами, которые умирали один за другим. Она боялась, что станет следующей.

Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит проведывать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. Меня просто там залечили так, что я весила 43 килограмма, и мне ничего не помогало,

– вспомнила Екатерина Павленко.

Певица не раскрывает точного диагноза, который ей поставили, известно лишь, что у солистки группы Go_A были проблемы с легкими.

Как известно, сегодня артистка находится в не слишком теплых отношениях со своей мамой. Екатерина считает, что это связано с детскими образами и сейчас не стоит что-то менять.

Мы общаемся, мы созваниваемся, она ко мне приезжает переночевать. У нас сложные отношения и нет желания все рассказывать, потому что на это понадобится половину жизни. Но нет такого, что я не беру трубку или говорю: "Не звони мне",

– объяснила артистка.

От так, в 2009 году Павленко закончила музыкальное училище, а затем поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств. В студенческие годы была участницей ансамбля "Кралица".

Екатерина Павленко / Фото из инстаграма певицы

В 2012 году исполнительница попала в состав группы Go_A. Сначала она была бэк-вокалисткой, а впоследствии стала солисткой.

Выступление на Евровидении

Сначала Go_A должны были представлять нашу страну в Нидерландах в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс перенесли. Через год группа таки поехала на Евровидение с песней SHUM. По итогам зрительского голосования, Go_A занял 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5-е место.

Go_A – SHUM (Евровидение-2021): смотрите видео онлайн

Трек группы вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения, а SHUM также покорил мировые чарты музыкальных платформ.

К слову, не только выступление Go_A стало таким, о котором говорили все. Украинцы всегда умели поразить оригинальностью.

Такой фурор стал глотком свежего воздуха для коллектива. После успешного выступления на Евровидении Go_A начали гастролировать не только Украиной, но и иностранными странами. К слову, россияне нагло украли конкурсную песню группы, переведя ее на русский язык, чтобы выдать за свою.

Песня группы Go_A – SHUM на русском языке: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Екатерина не делится в публичном пространстве темой личной жизни. Однако на ее странице в инстаграме есть несколько фотографий с мужем, по имени Артем Смирнов. Поклонники предполагают, что между молодыми людьми могут быть романтические отношения.

Екатерина Павленко и Артем Смирнов / Фото из инстаграма исполнительницы

Когда-то певица призналась, что чувствует внимание от женщин.

То, что ко мне часто проявляют интерес женщины, это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но до каких-то разговоров – да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально,

– поделилась Екатерина Павленко.

Где сейчас солистка группы Go_A

В последнее время певица не так часто появляется в публичном пространстве. Известно, что она продолжает выступать, а недавно даже приняла участие в проекте "Нашевидение-2025".

"Нашевидение" – это музыкально-благотворительный конкурс, на котором собирают донаты, которые позже отправляют на нужды ВСУ. В течение эфира на сцену выходят разные звезды с выступлениями, а победителя определяют зрительскими донатами. В прошлом году удалось собрать более 4,8 миллиона гривен для Сил обороны.