Жена Александра Усика замиловала новыми фото их младшей дочери

Екатерина Усик показала новые фотографии их с боксером младшей дочери Марии. Сейчас супруги находятся в Испании.

Жена Александра Усика поделилась фотографиями дочери в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Девочка уже заметно подросла.

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Екатерина Усик опубликовала фотографии, на которых маленькая Мария позирует на улице. Она одета в голубое летнее платье и шляпку в тон. На шее у девочки – крестик, а в ушах – серьги.

Младшая дочь Усиков / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Дочь Екатерины и Александра Усиков Мария / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Младшая дочь Александра Усика / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Что известно об отношениях Александра Усика и Екатерины?

Александр и Екатерина учились в одной школе. Сначала их отношения были дружескими, а позже переросли в романтические. Пара поженилась в 2009 году, свадьба прошла в кругу близких.

Усики воспитывают четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила Михаила и Марию.

Младшая дочь родилась в январе 2024 года.

Ранее мы писали историю любви Александра и Екатерины Усик.