Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025

Она объяснила этот инцидент в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне. Черкассы".

Не пропустите Шахед летал рядом, – во время концерта в Киеве Ziferblat попал под атаку вражеских дронов

Как оказалось, Екатерина Павленко нарушила правила конкурса, установленные Европейским вещательным союзом. Об этом сначала заявили в ЕМС, а впоследствии певица подтвердила.

Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в stories и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин в stories, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого,

– объяснила Павленко.

Вместо нее в состав жюри включили Нателу Чхартишвили-Зацаринную. Также в нацжуре были MELOVIN, Дмитрий Шуров (Ріапобой), Tayanna и Алена Шоптенко.

Напомним, по результатам голосования национального жюри, самую высокую оценку – 12 баллов – Украина отдала Германии, 10 баллов досталось Великобритании, а третье место заняла Италия с 8 баллами. В фавориты нацжури также вошли и другие страны:

Швейцария – 7 баллов

Латвия – 6 баллов

Эстония – 5 баллов

Португалия – 4 балла

Люксембург – 3 балла

Израиль – 2 балла

Австрия – 1 балл

Наибольшее обсуждение в сети вызвал выбор Эстонии, которой дали 5 баллов. Дело в том, что страну представлял скандальный артист Томми Кэш, известный своим сотрудничеством с российскими исполнителями.