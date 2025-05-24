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Show24 Музыка Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025
24 мая, 15:45
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Екатерина Павленко рассекретила, почему ее исключили из состава нацжури Евровидения-2025

София Хомишин
Основні тези
  • Екатерина Павленко из группы Go_A была исключена из национального жюри Евровидения-2025 от Украины.
  • Она впервые прокомментировала свое исключение и рассекретила причину.

Солистка Go_A Екатерина Павленко должна была оценивать конкурсантов Евровидения-2025 в составе национального жюри от Украины, однако перед шоу ее заменили. Певица впервые прокомментировала свое исключение.

Она объяснила этот инцидент в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне. Черкассы".

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Как оказалось, Екатерина Павленко нарушила правила конкурса, установленные Европейским вещательным союзом. Об этом сначала заявили в ЕМС, а впоследствии певица подтвердила.

Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать – это прямо выходить в stories и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин в stories, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого, 
– объяснила Павленко.

Вместо нее в состав жюри включили Нателу Чхартишвили-Зацаринную. Также в нацжуре были MELOVIN, Дмитрий Шуров (Ріапобой), Tayanna и Алена Шоптенко.

Напомним, по результатам голосования национального жюри, самую высокую оценку – 12 баллов – Украина отдала Германии, 10 баллов досталось Великобритании, а третье место заняла Италия с 8 баллами. В фавориты нацжури также вошли и другие страны:

  • Швейцария – 7 баллов
  • Латвия – 6 баллов
  • Эстония – 5 баллов
  • Португалия – 4 балла
  • Люксембург – 3 балла
  • Израиль – 2 балла
  • Австрия – 1 балл

Наибольшее обсуждение в сети вызвал выбор Эстонии, которой дали 5 баллов. Дело в том, что страну представлял скандальный артист Томми Кэш, известный своим сотрудничеством с российскими исполнителями.