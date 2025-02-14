Елена Кравец впервые за долгое время показала, как выглядят ее родители

Ведущая и актриса Елена Кравец поделилась редким семейным фото. Она рассказала, что сделала это фото на юбилей отца – его 80-летие.

Актриса и телеведущая Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей – Юрия и Надежду Маляшенко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Елена Кравец поделилась, что сделала эту семейную фотографию 27 мая 2019 года, когда ее отец праздновал юбилей – тогда ему исполнилось 80 лет. Сейчас папа актрисы ухаживает за своей женой, мамой Елены, которая два года назад имела серьезные проблемы со здоровьем.

Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе,

– честно рассказала актриса.

Елена Кравец добавила, что решила перевезти родителей ближе к себе. Сейчас они проживают в Кривом Роге.



Елена Кравец с родителями / Фото из инстаграма Елены Кравец

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