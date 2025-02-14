Елена Кравец впервые за долгое время показала, как выглядят ее родители
Ведущая и актриса Елена Кравец поделилась редким семейным фото. Она рассказала, что сделала это фото на юбилей отца – его 80-летие.
Актриса и телеведущая Елена Кравец впервые за долгое время показала родителей – Юрия и Надежду Маляшенко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
К слову Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом
Елена Кравец поделилась, что сделала эту семейную фотографию 27 мая 2019 года, когда ее отец праздновал юбилей – тогда ему исполнилось 80 лет. Сейчас папа актрисы ухаживает за своей женой, мамой Елены, которая два года назад имела серьезные проблемы со здоровьем.
Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больший мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе,
– честно рассказала актриса.
Елена Кравец добавила, что решила перевезти родителей ближе к себе. Сейчас они проживают в Кривом Роге.
Елена Кравец с родителями / Фото из инстаграма Елены Кравец
Звездные родители и дети: последние новости
- Джамала впервые за долгое время показала архивное фото с мамой. По случаю ее дня рождения певица показала, как выглядела с сестрой много лет назад.
- Иракли Макацария и Лиза Чичуа во второй раз стали родителями. Недавно герой "Холостяка-6" показал фотографию с новорожденной дочерью, которую назвали Ниной.
- Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдавелл впервые стали родителями. В этом им помогло суррогатное материнство. У пары родилась дочь по имени Туве Джейн.